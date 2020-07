Temptation Island 9 luglio, tutti gli aggiornamenti: falò, coppie, litigi e video della seconda puntata del docu-reality di Canale 5.

Tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island! Il reality dedicato alle coppie è uno dei più amati degli ultimi anni: un vero e proprio appuntamento fisso del periodo estivo. E, giovedì scorso, abbiamo finalmente conosciuto le sei coppie che hanno deciso di mettersi in gioco sull’isola delle tentazioni: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Andrea e Anna, Valeria e Ciavy, Alessandro e Sofia, Antonio ed Annamaria. Il reality è appena iniziato, ma nella prima puntata abbiamo già assistito ad incredibili colpi di scena. Cosa accadrà nel secondo appuntamento, in onda questa sera, giovedì 9 luglio, su Canale 5? Ecco alcune anticipazioni davvero succulente!

Temptation Island 9 luglio, tutti gli aggiornamenti: falò, coppie, litigi e video della seconda puntata del reality

La seconda puntata di Temptation Island andrà in onda questa sera, a partire dalle ore 21 e 20, su Canale 5. Filippo Bisciglia è pronto a raccontare come proseguono le vicende delle sei coppie, che hanno deciso di testare i loro sentimenti nella trasmissione targata Maria De Filippi. Nella prima puntata è accaduto già di tutto e stando a quanto è trapelato dalle anticipazioni, questa sera ne vedremo delle belle! Ecco, nel dettaglio, gli aggiornamenti sulle coppie.

Sofia si presenterà al falò di confronto?

Ebbene sì! Già nella prima puntata è stato richiesto il primo falò. A scegliere di rivedere già la sua fidanzata è stato Alessandro, dopo aver visto alcune immagini di Sofia che non gli sono affatto andate giù. La ragazza ha dichiarato di non averlo mai tradito, a differenza di Alessandro, ma quest’ultimo non è affatto d’accordo con la versione di Sofia. A tal punto che ha deciso di chiedere un falò immediato. Cosa deciderà di fare Sofia? L’attesa è tanta:

I dubbi di Valeria su Ciavy

Una delle coppie più chiacchierate di questa edizione è senza dubbio quella formata da Valeria e Ciavy. Quest’ultimo si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno alimentato i dubbi di Valeria, che si sta chiedendo se Ciavy sia davvero l’uomo giusto per lei. Complice anche il feeling con il tentatore Alessandro Basciano, col quale sembra aver legato davvero tanto…

Cosa deciderà di fare Valeria? Sul web, intanto, dopo i primi avvicinamenti tra la ragazza e il tentatore Alessandro, i fan sembrano già ‘tifare’ per la nascita di una nuova coppia… I due sembrano essere sempre più vicini! Cosa bolle in pentola?

Annamaria fa la valigia in lacrime

Tra i video spoiler della puntata di questa sera c’è anche quello di una Annamaria davvero furiosa e in lacrime. Nelle immagini, la ragazza è addirittura in procinto di preparare la valigia, decisa ad abbandonare il villaggio. Le altre fidanzate cercano di farla ragionare, ma Annamaria sembra essere arrivata davvero al limite. Cosa avrà combinato o detto il suo fidanzato Antonio? I due lasceranno il programma insieme? Non ci resta che attendere questa sera per scoprirlo! Intanto, ecco le anticipazioni pubblicate sulle pagine social:

Andrea vuole vedere subito Anna

“O mi portate Anna qua o io vado di là!, è quello che si sente nel video di anticipazioni che riguarda Andrea Battistelli, fidanzato di Anna Bocchetti. Il giovane ristoratore ha visto qualcosa di troppo in un video consegnatogli da Filippo durante il falò. Cosa accadrà tra i due? Si prevedono scintille!

Antonella e Pietro: cosa succede?

Anche per Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembrano arrivare i primi problemi. “Tutte le certezze possono crollare in un attimo”, dichiara il fidanzato dell’ex concorrente del GF Vip 4, durante una chiacchierata con una delle tentatrici del villaggio. Cosa ha spinto Pietro a dire queste parole? E, soprattutto, come la prenderà Antonella?

Insomma, tutto fa pensare che questa sera sarà una puntata davvero incredibile! Falò, litigi, valigie…non mancherà davvero nulla.

E,nel frattempo, una nuova splendida notizia per i fan del reality: sono aperti i casting della nuova edizione di Temptation Island, che partirà a settembre e che sarà condotta con ogni probabilità da Alessia Marcuzzi! Nel frattempo, però, godiamoci le avventure di questa edizione. Appuntamento a questa sera, alle ore 21 e 20, su Canale 5! Filippo ha tantissimi video per voi!