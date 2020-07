Antonella Elia è una delle protagoniste di Temptation Island, eppure ha ricevuto una dura stoccata proprio da parte sua: di chi si tratta e cos’è successo.

Insieme al suo compagno Pietro Delle Piane, Antonella Elia ha deciso di partecipare all’attuale edizione di Temptation Island. E così, reduce dall’incredibile e sorprendente successo riscosso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, l’ex volto noto di ‘Non è la Rai’ ha deciso di partecipare ad un altro reality di Canale 5. Ma, questa volta, in compagnia della sua dolce metà. Lei e Pietro, lo sappiamo, stanno insieme da poco più di un anno. Eppure, come raccontato dai diretti interessati, entrambi hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Anche perché, come ci ha tenuto a specificare il buon Delle Piane, entrambi vogliono avere ancora di più la conferma di quanto il loro legame sia indissolubile e, soprattutto, forte. Ma come sta procedendo la loro avventura sull’isola delle tentazioni? Beh, dobbiamo ammetterlo, fino a questo momento, più che bene. Nel primo falò, Antonella non ha ricevuto alcun video da parte del suo fidanzato. Così come Pietro. Eppure, per un volto molto noto della televisione italiana e che, tra l’altro, ha avuto a che fare recentemente con la simpaticissima Elia, sembrerebbe essere un ‘copione già scritto’. Insomma, una vera e propria stoccata. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, clamorosa bordata ad Antonella Elia: cos’è successo

Così come nella casa del Grande Fratello Vip, anche a Temptation Island, Antonella Elia si è dimostrata la vera e propria protagonista indiscussa. Dispensatrice di consigli super utilissimi e di momenti davvero imperdibili, l’ex volto noto de Non è la Rai sta vivendo una fantastica esperienza televisiva. Eppure, una persona che, nei mesi scorsi, ha conosciuto Antonella e ci ha avuto a che fare molto più da vicino è convinto di una cosa: ‘È un copione già scritto’. Ebbene si. Stando a questo personaggio televisivo in questione, sembrerebbe che la partecipazione della Elia e del suo compagno Pietro a Temptation sia stato studiata a tavolino. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Chi, ad una settimana dalla messa in onda, ha lanciato questa clamorosa stoccata ad Antonella Elia? Semplice: Antonio Zequila. In una sua recente intervista per Radio Italia Anni 60, l’ex gieffino non ha potuto fare a meno di commentare la recente esperienza televisiva della sua compagna di viaggio. Spiegando dettagliatamente cosa ne pensi lui.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il buon Antonio Zequila sia convinto che Antonella Elia e Pietro Delle Piane abbiano un ‘copione già scritto’. Certo, il conte campano ha specificato di non aver visto la prima puntata di Temptation, eppure è convinto che i due abbiano un copione. ‘Usciranno, faranno pace, poi si inventeranno che si sposeranno, poi non si sposeranno mai’, avrebbe rivelato il buon Zequila in diretta radiofonica. Siete anche voi del suo stesso parere?