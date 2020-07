Temptation Island, chi è il tentatore Alberto Cafarchia: scopriamo la sua età, le passioni e dove lo abbiamo già visto in precedenza

Mancano pochissime ora a questa seconda e attesissima puntata di Temptation Island, in onda questa sera dopo ‘Striscia la Notizia’ su Canale Cinque dalle 21:30 circa. E proprio in merito a ciò che dovremmo vedere stasera, iniziano a trapelare già le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni, come quella di Annamaria che è decisissima a lasciare il villaggio delle fidanzate, dopo l’ennesimo video visto del compagno Antonio… oppure ancora Andrea che esplode letteralmente di rabbia al falò… si prospetta una serata davvero infuocata!E noi non vediamo l’ora di vedere anche gli aggiornamenti sulle altre coppie e cosa accadrà a Sofia e Alessandro… La curiosità più grande di questi giorni è quella ovviamente di conoscere più da vicino i tentatori e le tentatrici che come ogni anno hanno il compito di ‘tentare’ i fidanzati e le fidanzate presenti nei villaggi. E adesso vogliamo parlarvi proprio di uno dei tentatori di quest’edizione, Alberto Cafarchia. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto, come l’età, le sue passioni e dove lo abbiamo già visto.

Temptation Island, chi è Alberto Cafarchia: età, passioni e dove lo abbiamo già visto

Alberto Cafarchia è nato nel 1990, e compirà 30 anni il prossimo settembre, è originario di Bari, anche se il suo lavoro lo porta a viaggiare moltissimo per l’Italia e all’estero. Alberto lavora come impiegato presso un’azienda, anche se a causa del coronavirus i suoi continui spostamenti lavorativi hanno dovuto subire una battuta d’arresto. Sappiamo che Cafarchia ha frequentato l’Università e si è laureato in Economia, nonostante abbia sempre continuato a lavorare anche nel mondo della moda e dello spettacolo. C’è da dire infatti che prima della sua attuale esperienza televisiva all’interno di Temptation Island, ha partecipato prima a Mister Italia e poi successivamente ha sceso le scale di uno dei salotti più famosi d’Italia.

Alberto è stato infatti un corteggiatore di Uomini e Donne nel 2019, anche se il suo percorso è stato molto breve e non ha avuto particolare risonanza. Sappiamo che gli piacciono molto gli sport ed ha moltissimi amici. Attraverso il suo profilo Instagram Ufficiale possiamo infatti vedere quanto il ragazzo sia legato a loro. Per rimanere aggiornati sui suoi movimenti, potete seguirlo sul suo Account Instagram Ufficiale.