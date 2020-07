Temptation Island, chi è la bellissima tentatrice Angelica Montali: scopriamo insieme l’età, la carriera e dove l’abbiamo già vista

Ormai mancano pochissime ora a questa seconda e attesissima puntata di Temptation Island, in onda questa sera dopo ‘Striscia la Notizia’ su Canale Cinque dalle 21:30 circa. E proprio in merito alla seconda puntata iniziano a trapelare già le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni, come quella di Annamaria che è decisissima a lasciare il villaggio delle fidanzate, dopo l’ennesimo video visto del compagno Antonio… si prospetta una serata davvero infuocata! Il programma fortunatamente ha portato una vera e propria boccata di aria fresca per i telespettatori ed ha avuto un ottimo inizio, come ci si aspettava, e anche gli ascolti sono saliti alle stelle… La curiosità più grande di questi giorni è quella ovviamente di conoscere più da vicino i tentatori e le tentatrici che come ogni anno hanno il compito di ‘tentare’ i fidanzati e le fidanzate presenti nei villaggi. E adesso vogliamo parlarvi proprio di una delle tentatrici di quest’edizione, Angelica Montali. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto, come l’età, la sua carriera e le precedenti esperienze televisive.

Angelica Montali è nata nel 1996, ed ha quindi 24 anni, a Porto Recanati un piccolo paesino in provincia di Macerata, nelle Marche. Li vive insieme all’amata nonna e alla bisnonna. Non si sa molto della sua famiglia, ma sappiamo che ha una sorella nata da poco, Olimpia Maria. Angelica frequenta l’Università all’indirizzo di scienze della nutrizione e al contempo lavora anche come personal trainer. Sin da ragazzina si è avvicinata al mondo dello spettacolo e della televisione, ha infatti lavorato come ragazza immagine in alcuni dei più rinomati locali notturni, è stata la ragazza ombrellino campionato di moto Superbike e oltretutto è apparsa in alcuni video musicali.

Angelica attualmente lavora come modella e collabora con uno showroom di abbigliamento, ma non è nuova nel mondo della tv. Prima di partecipare a Temptation Island 2020 infatti è stata nel cast fisso del noto programma condotto da Luca Laurenti e Paolo Bonolis, Ciao Darwin 8. E prima ancora di lavorare per lo show, nel lontano 2014, quando aveva appena 18 anni, ha partecipato al famoso dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Qui è arrivata come corteggiatrice di Marco Fantini, che poi scelse Beatrice Valli, con cui ora ha due figlie e sta progettando il matrimonio. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che alcuni anni fa ha avuto una relazione abbastanza importante con un bellissimo ragazzo di cui purtroppo non conosciamo il nome. La sua bellezza è innegabile e i servizi di moda per cui posa sono davvero tantissimi! Se volete capire al meglio di cosa stiamo parlando, vi consigliamo di cliccare QUI e andarla a seguire sul suo account Instagram Ufficiale. Per il resto dovremmo aspettare le prossime settimane per capire che ruolo avrà la bella Angelica all’interno di quest’ultima edizione di Temptation Island.