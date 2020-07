Temptation Island, chi è il tentatore Davide Lorusso: scopriamo insieme l’età, la carriera e qual è il suo sogno più grande

Ormai mancano pochissime ora a questa seconda e attesissima puntata di Temptation Island, in onda questa sera dopo ‘Striscia la Notizia’ su Canale Cinque dalle 21:30 circa. E proprio in merito alla seconda puntata iniziano a trapelare già le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni, come quella di Annamaria che è decisissima a lasciare il villaggio delle fidanzate, dopo l’ennesimo video visto del compagno Antonio… oppure ancora Andrea che esplode letteralmente di rabbia al falò… si prospetta una serata davvero infuocata! Il programma fortunatamente ha portato una vera e propria boccata di aria fresca per i telespettatori… La curiosità più grande di questi giorni è quella ovviamente di conoscere più da vicino i tentatori e le tentatrici che come ogni anno hanno il compito di ‘tentare’ i fidanzati e le fidanzate presenti nei villaggi. E adesso vogliamo parlarvi proprio di uno dei tentatori di quest’edizione, Davide Lorusso. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto, come l’età, la sua carriera e qual è il suo sogno più grande.

Davide Lorusso è nato a Como 27 anni fa ed è lì che attualmente vive con i suoi genitori. Sappiamo che è legatissimo sia a suo fratello che a sua sorella. Dalle foto che appaiono sui social sembrano essere una famiglia davvero molto unita e felice. Per quanto riguarda la sua istruzione non conosciamo molto, ma sappiamo che ormai da anni coltiva la sua passione per il bartender, lavoro che svolge attualmente. Sono moltissime le foto che lo documentano sul suo account ufficiale instagram. Oltretutto il ragazzo spesso condivide fotografie dei concorsi di barman freestyle a cui partecipa. Sappiamo che il suo sogno più grande sarebbe quello di aprire un’attività in proprio come un’agenzia di catering. Noi ci auguriamo ovviamente che possa riuscire in questa sua ambizione.

Non sappiamo molto della sua vita privata, ma sappiamo dirvi che è un appassionato di libri e di sport, cura moltissimo il suo fisico e il suo aspetto e dalle foto si nota benissimo. Quella di Temptation Island è per lui il suo esordio sul piccolo schermo ed è per questo che di lui si conoscono così poche informazioni. Vi consigliamo di seguirlo QUI sul suo account Instagram.