Temptation Island, chi è la tentatrice Pavlina Holubova: scopriamo insieme l’età, le origini e le sue esperienze televisive

Ormai mancano meno di 24 ore alla seconda e attesissima puntata di Temptation Island, in onda domani sera su Canale Cinque dalle 21:30 circa. E proprio in merito alla seconda puntata iniziano a trapelare già le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni. Come quella di Andrea che perde letteralmente le staffe al falò… Il programma ha rappresentato una vera e propria boccata di aria fresca per i telespettatori ed ha avuto un ottimo inizio, come ci si aspettava anche gli ascolti sono saliti alle stelle. Il fischio d’inizio del programma era attesissimo dai fan e il successo che ha accumulato sin dai primi minuti lo ha dimostrato. Le coppie nei villaggi hanno iniziato a scaldarsi sin da subito. La curiosità più grande di questi giorni è quella di conoscere più da vicino le 2 coppie vip e le 4 coppie nip presenti quest’anno all’Is Morus Relais. Insieme alle coppie non ci dimentichiamo ovviamente dei tentatori e delle tentatrici che come ogni anno hanno il compito di ‘tentare’ i fidanzati e le fidanzate presenti nei villaggi. E adesso vogliamo parlarvi proprio di una delle tentatrici di quest’edizione, Pavlina Holubova. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto, come l’età, le sue origini e le esperienze televisive.

Pavlina Holubova è nata in Repubblica Ceca nel 1986 ed attualmente vive a Roma, dove lavora ormai da diversi anni. Sul suo conto sappiamo molto poco, ma possiamo dirvi che la ragazza prima di arrivare in Italia ha frequentato l’Accademia per attori a Praga, corso di recitazione, spettacoli teatrali in Austria e Repubblica Ceca e anche un corso di canto e preparazione della danza. La Holubova è una grande appassionata di sport, pratica infatti diversi tipi di discipline, tra cui: il fitness, lo yoga, lo sci, il pattinaggio sul ghiaccio e il jogging. Pavlina è biondissima e ha gli occhi azzurri come il cielo, indossa una taglia 40 ed è alta 178 cm. Non sappiamo quasi nulla della sua famiglia. Sappiamo dirvi che per il cinema ha interpretato diverse comparse, nel 2016 ha interpretato il ruolo di una cameriera nel film ‘Una Storia senza Fine’, Dal 2016 al 2018 ha vestito i panni di Hannah Corsi, ex moglie del protagonista di ‘E’ arrivata la felicità’