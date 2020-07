Temptation Island, chi è la tentatrice Simona Pappalardo: scopriamo insieme l’età, gli studi universitari e quali sono le sue origini

Ormai mancano pochissime ora a questa seconda e attesissima puntata di Temptation Island, in onda questa sera dopo ‘Striscia la Notizia’ su Canale Cinque dalle 21:30 circa. E proprio in merito alla seconda puntata iniziano a trapelare già le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni. Come quella di Andrea che perde letteralmente le staffe al falò… Il programma fortunatamente ha portato una vera e propria boccata di aria fresca per i telespettatori ed ha avuto un ottimo inizio, come ci si aspettava, e anche gli ascolti sono saliti alle stelle. Il fischio d’inizio del programma era attesissimo dai fan e il successo che ha accumulato sin dai primi minuti lo ha dimostrato. Le coppie nei villaggi hanno iniziato a scaldarsi sin da subito. La curiosità più grande di questi giorni è quella ovviamente di conoscere più da vicino i tentatori e le tentatrici che come ogni anno hanno il compito di ‘tentare’ i fidanzati e le fidanzate presenti nei villaggi. E adesso vogliamo parlarvi proprio di una delle tentatrici di quest’edizione, Simona Pappalardo. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto, come l’età, le sue origini e gli studi universitari.

Temptation Island, chi è Simona Pappalardo: età, studi universitari e origini

Simona Pappalardo è nata sotto il segno del capricorno il 9 gennaio del 1998 a Roma, da genitori colombiani. La Pappalardo vive nella bellissima Capitale insieme ai genitori e soprattutto al fratello minore con cui condivide un rapporto a dir poco viscerale. Da ragazza frequenta il Liceo Linguistico e dopo essersi diplomata decide di iscriversi all’Università Roma Tre, per frequentare l’indirizzo di Comunicazione, Spettacolo e Giornalismo. Simona parla la bellezza di quattro lingue: italiano, francese, inglese e spagnolo. Coltiva sin da giovanissima la passione per il teatro ed è per questo che decide di entrare a far parte del Centro Sperimentale di Cinematografia e vanta già diverse esperienze nel settore

Simona Pappalardo ha già mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e soprattutto in teatro come vi dicevamo già qualche riga più su. La sua prima esperienza teatrale risale circa al 2016 quando ha preso parte come ballerina allo spettacolo “Vita di Maria” al fianco del grande Giancarlo Giannini e Franco Zeffirelli. E’ poi arrivata anche in televisione due anni più tardi, nel 2018, dove ha partecipato alla pubblicità per il programma Sky “Ufficio Stile”. L’anno dopo invece inizia a lavorare per il canale HSE24, che si occupa di home shopping 24 ore su 24, sul canale 37. Quest’anno si è avvicinata e quello che è il suo più grande sogno, cioè lavorare come giornalista sportiva presso Teleroma 56. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale si conosce ben poco, ma possiamo dirvi che è certamente una bellissima ragazza e non è detto che non riesca a trovare una conoscenza importante all’interno del villaggio dei fidanzati, in questa nuova e attesissima stagione di Temptation Island. Potete seguirla QUI su Instagram.