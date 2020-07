Mahmood fa uscire il suo brano Dorado: testo, significato e video del nuovo singolo con Sfera Ebbasta e Feid.

Dopo un lungo periodo di silenzio musicale, salvo poche collaborazioni durante il lockdown, il mercato discografico torna ad essere super attivo. Del resto l’estate è sempre la stagione migliore per dare vita ai famigerati tormentoni e anche Mahmood, con il suo nuovo singolo, Dorado, vuole mettersi in lizza. La gara è tosta, ma ci sono buone probabilità che la voce del cantante di Soldi, il flow di Sfera Ebbasta e il featuring con Feid, li portino sul podio. Ma qual è il testo del nuovo brano dell’estate di Mahmood? E il significato di Dorado? Insomma, cerchiamo di scoprire insieme tutto il possibile sul singolo in uscita il 10 luglio 2020.

Dorado: il feat. di Mahmood con Sfera Ebbasta e Feid

Mahmood, lo sappiamo ormai, difficilmente sbaglia. Dal suo esordio ad oggi, ha conquistato podi, classifiche e premi. Una voce particolare, una commistione di generi e di nazionalità che hanno creato un sound unico nel suo genere. Ecco allora che dal suo nuovo singolo, Dorado, ci aspettiamo moltissimo. Soprattutto poi se pensiamo alla collaborazione con Sfera Ebbasta e Feid.

Chi è Feid?

Quest’ultimo forse non lo consocerete, ma è un cantante colombiano piuttosto famoso. Nato a Medellín ha lavorato con diverse star internazionali come J Balvin, Sebastian Yatra, Nacho e Mackie.

Testo Dorato Mahmood, le parole del nuovo singolo

Il testo di Dorado ancora non è stato reso noto. Mahmood sui suoi canali social ha dato qualche anticipazione ai fan. Abbiamo infatti visto l’immagine che sarà la “copertina” della canzone. Bugs Bunny ricoperto d’oro come un rapper americano che esce dalla tana sgranocchiando la sua solita carota. Ma delle parole del nuovo singolo di Mahmood ancora nessuna novità.

Significato e Video del singolo di Mahmood

Stesso discorso per quanto riguarda il significato di Dorado e il video. Sempre su Instagram Mahmood ha pubblicato quello che sembra essere uno spezzone ossia lui seduto sotto un albero accanto a Bugs Bunny, ma non sappiamo di più. Dovremo aspettare il 10 luglio per scoprire il testo, il video e il significato di Dorado di Mahmood, ma siamo praticamente certi che l’attesa varrà tutta!