Come stanno Vianey e Allen di Vite al Limite: la coppia da 600 chili oggi è così e non potrete credere ai vostri occhi.

Il programma Vite al Limite, in onda in Italia su Real Time racconta le storie di pazienti fortemente obesi che hanno deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan per dimagrire. Una dita spesso non è sufficiente per i protagonisti del reality che sperano infatti di essere inseriti nel programma di dimagrimento e poi di subire un intervento di chirurgia bariatrica. Fra i tanti pazienti della clinica di Houston ricordiamo Vianey e Allena, una coppia che, insieme, aveva raggiunto il peso folle di 600 chili. Entrambi avevano difficoltà a muoversi e ad eseguire le azioni più normali, quindi la richiesta di aiuto a Vite al Limite è stata praticamente necessaria. Ma come stanno oggi? Come è andato il loro viaggio di perdita del peso?

La storia di Vianey e Allen prima e dopo

Vianey e Allen avevano un problema con il cibo, evidentemente. La donna ha spiegato che la sua abitudine di mangiare troppo è iniziata quando sua madre nel corso della crescita non faceva altro che darle addosso e farle notare quanto fosse grassa. Mangiare così, nonostante fosse la causa del suo dolore, era anche l’unica fonte di gioia e di conforto e Vianey, in poco tempo, si ritrovò allettata. Il marito, Allen, anche lui obeso, riusciva a muoversi un po’ di più, ma entrambi si resero conto che se non avessero chiesto aiuto a Vite al Limite e al Dottor Nowzaradan il loro corpo avrebbe collassato dopo poco.

La storia di vianey e allen

Il Dottor Now, esperto di chirurgia bariatrica ha deciso di aiutare la coppia e di farli entrare nel programma. Allen però, una volta ricevuta la dieta prescritta, la modificò leggermente andando a levare gradualmente il cibo spazzatura dall’alimentazione di Vianey. Sapeva che un taglio netto l’avrebbe portata alla depressione. La sua idea ha ovviamente allungato un po’ il percorso, ma i risultati si sono visti ugualmente. Entrambi riuscirono infatti a perdere abbastanza peso da veder approvato il loro intervento di chirurgia bariatrica.

Vianey e Allen oggi: come sono diventati?

Purtroppo però, se per Allen l’operazione andò bene, Vianey subì un arresto cardiaco sul tavolo operatorio. Così il Dottor Nowzaradan dovette interrompere la procedura per salvarle la vita.

Its exactly one year that I arrived in Texas. I remember that day I couldn't even stand but a few seconds. A year later… Pubblicato da Vianey & Allen 600lb Life su Mercoledì 23 ottobre 2019

La donna subito fu disperata, ma non si perse d’animo e continuò a perdere peso. Vianey e Allen di Vite al Limite oggi sono diventati quasi delle altre persone. Hanno continuato a dimagrire e sui loro canali social stanno dimostrando a tutti quanto siano cambiati.