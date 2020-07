Vieni da me, la confessione dolorosa dell’attrice: “Ho perso quattro bambini, una ferita che non si rimargina”, le parole durante l’intervista.

Un’intervista intensa, quella di Simona Marchini a Vieni da me, dove è stata ospite della Balivo nell’ottobre del 2019. È proprio in quell’occasione che l’attrice ha aperto il cassetto dei ricordi, ripercorrendo i momenti più salienti della sua vita. Dal’infanzia ai primi anni della sua carriera, fino ad arrivare allo spazio dedicato alla vita privata. Spazio durante il quale la Marchini ha raccontato alcuni retroscena dei suoi due matrimoni, il secondo del quale con Ciccio Cordova, ex calciatore della Roma. Dal precedente matrimonio, l’attrice aveva avuto già una figlia, ma quando ha provato ad averne altri, qualcosa è andato storto: “Purtroppo è andato tutto di traverso, questa è stata la cosa più dolorosa della mia vita”. Scopriamo di più.

Un racconto toccante, quello di Simona Marchini a Vieni da me. L’attrice si è raccontata a cuore aperto, in una puntata di ottobre del 2019. Tra i tanti aneddoti inediti della sua vita lavorativa e privata, la Marchini ha aperto una dolorosa parentesi. L’attrice ha avuto una bambina dal suo primo matrimonio, durato solo tre anni. Ha poi cercato di allargare la famiglia col suo secondo marito, il calciatore Cordova, ma senza lieto fine. “Ho perso quattro bambini, inspiegabilmente. Terribile, al quinto mese… Dura.” Una parentesi molto triste per l’attrice, che ammette che non è stato affatto facile ricominciare, ma che è stato il suo lavoro a dare la forza: “Il lavoro mi ha salvata, ha tirato fuori la mia parte sognatrice, fantasiosa, quella di famiglia”.

“È una ferita che non si rimargina. Ero già mamma, ma volevo che mia figlia avesse anche la famiglia, anche un fratello. Mi sono impegnata allo spasimo, ma purtroppo è andata così”, ha aggiunto l’attrice.