Alessandro Borghese: tatuaggi e petto nudo su Instagram, fan in delirio

Lo chef Alessandro Borghese mostra tutti i suoi tatuaggi e un fisico non perfetto, ma molto sensuale. Fan impazziti su Instagram, la reazione è assolutamente inaspettata.

Il cuoco è una di quelle professioni che, non sappiamo dire perché, ma è molto eccitante. Forse perché ci si immagina un uomo dedito al lavoro, che sia rude e delicato allo stesso tempo. Fatto sta che oltre al suo mestiere, Alessandro Borghese è risultato essere uno tra i più affascinanti cuochi d’Italia anche per il suo fisico e il suo charme. È super legato alla sua compagna, lo sappiamo, ma nulla vieta alle donne di viaggiare un po’ con la fantasia grazie alle foto che pubblica su Instagram.

La foto a petto nudo su Instagram di Borghese

Il conduttore di Cuochi d’Italia, lo chef di 4 Ristoranti, ha ribaltato la serata a molte fan pubblicando alcune ore fa, uno scatto che lo ritrae sorridente, a petto nudo, con il capello selvaggio e pieno di tatuaggi. Alessandro Borghese è solito condividere con le sue fan e i suoi followers molti scatti inerenti la sua vita personale e privata, ma una delle ultime foto è veramente un boom di piacere per lo sguardo.

Sorriso immancabile, ma anche un look non perfettamente da palestrato ma niente da invidiare ad altri. Sì, un po’ di pancetta forse si vede, ma poco importa, perché a compensare ogni difetto fisico subentra la simpatia, gli occhi sinceri e il sorriso mozzafiato. Accanto all’immagine la didascalia: “C’è chi zooma e chi mente! Those who zoom and those who lie! hahahahahahaha”.

Così Alessandro Borghese ha conquistato il pubblico che ha commentato la foto su Instagram riempiendolo di complimenti. Dai classici apprezzamenti, passando per le rivisitazioni più divertenti dei suoi tormentoni. Insomma, lo chef Borghese è diventato ufficialmente un sex symbol? È probabile!