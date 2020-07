Alex Zanardi, probabile risveglio dal coma per la settimana prossima: sono questi gli ultimi aggiornamenti del campione paraolimpico.

A distanza di quasi un mese dal tragico e grave incidente che l’ha visto coinvolto, le condizioni di Alex Zanardi, purtroppo, continuano a rimanere stabili, ma gravi. Seppure sia stato sottoposto a ben tre operazioni chirurgiche, il campione paraolimpico continua ad essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva presso l’ospedale di Siena dove è giunto il 19 Giugno scorso, giorno dell’incidente. Purtroppo, da quel momento, come raccontato in diversi nostri articoli, le condizioni di salute del buon Zanardi non sono per nulla cambiate. Ancora in prognosi riservata e in coma farmacologico, sembrerebbe che, per la settimana prossima, l’equipe medica voglia fare qualche passo in più. Ed, in particolare, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che i medici vogliano approcciare un risveglio graduale dal coma.

Alex Zanardi, probabile risveglio dal coma previsto per la settimana prossima

Soltanto pochissimi giorni fa, vi avevamo parlato di una terza operazione ad Alex Zanardi. Dopo quella a cui è stato costretto a sottoporsi appena giunti in ospedale di Siena il 19 Giugno scorso e la seconda al cervello di qualche giorno dopo, sabato scorso, il campione paraolimpico è finito di nuovo sotto i ferri per un’operazione di ricostruzione maxillo-facciale. Purtroppo, però, le sue condizioni di salute non sono affatto migliorate. Seppure in condizioni del tutto stabili, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il quadro neurologico del campione continui ad essere molto grave. È proprio per questo motivo che, come spiegato da Fanpage, sembrerebbe che ci sia una clamorosa novità in arrivo. Sembrerebbe, infatti, che, per inizio settimana prossima, l’equipe medica voglia iniziare un risveglio dal coma. Ma cerchiamo di capirne di più.

Ancora in prognosi riservata e in coma farmacologico presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Siena, sembrerebbe che l’equipe medica del nosocomio voglia risvegliare, in modo del tutto graduale, Alex Zanardi dal coma. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che tra martedì o, al massimo, mercoledì i medici inizieranno a ridurre la sedazione. In modo da iniziare a valutare seriamente la reazione del campione a questa importante novità.