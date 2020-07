Subito dopo la puntata di ieri di Temptation Island, è scoppiata una vera e propria polemica sul web per Anna, la fidanzata di Andrea: cos’è successo.

Anche ieri, Giovedì 9 Luglio, è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island. Che, come al solito, ci ha regalato dei momenti davvero imperdibili ed incredibili. Non soltanto perché, a fine puntata, è stato mandato in onda il falò di confronto anticipato tra Alessandro e Sofia, ma anche per tutti i colpi di scena che le altre cinque coppie rimaste in gioco ci hanno saputo regalare. In primis, quella formata da Anna ed Andrea. I due, come raccontato in un nostro recente articolo, sono fidanzati da circa un anno e mezzo. E, seppure godono di un sentimento davvero forte, a ‘dividerli’, purtroppo, sono le loro esigenze di vita. La trentasettenne, infatti, vorrebbe un figlio ed allargare la sua famiglia. Il ventisettenne, dal canto suo, sarebbe più predisposto a crescere e a dedicarsi al lavoro, piuttosto che fare il grande passo. Insomma, una richiesta davvero importante quella di Anna. Che, pur di essere soddisfatta, ha deciso di mettere in atto nel villaggio una vera e propria strategia. Strategia che, però, non è piaciuta né al suo compagno e né al popolo web. Che, appena terminata la puntata, ha dato origine ad una vera e propria polemica social.

Temptation Island, polemica social per Anna ed Andrea subito dopo la puntata: cos’è successo

Appena terminata la seconda puntata di Temptation Island, i suoi telespettatori non hanno potuto fare a meno di commentarla sul web. E, soprattutto, dare origine ad una vera e propria polemica social su Anna, la fidanzata di Andrea. E così, a distanza di pochissimi istanti falla fine della messa in onda, si sono riversati sotto il profilo Instagram della donna per dimostrare tutto il loro dissenso per il comportamento che sta adottando nel villaggio dell’Is Morus Relais. Nessun atteggiamento ‘compromettente’, sia chiaro. Piuttosto, la romana, per ‘convincere’ il suo compagno a mettere su famiglia con lei, sta ‘sfruttando’ il suo tallone d’Achille: la gelosia. Spesso e volentieri molto vicina al single Carlo Siano, la trentasettenne ha ottenuto ciò che voleva: la reazione furibonda di Andrea. Eppure, questo comportamento non è affatto piaciuto al popolo web. Che, prontamente, l’hanno criticata.

Da come si può chiaramente vedere dai messaggi riproposti in alto, sono davvero tantissime e numerose le persone che, purtroppo, non stanno affatto apprezzando il comportamento di Anna a Temptation Island. Anche se, ne siamo certi, la romana li farà molto presto cambiare idea. Voi, invece, cosa ne pensate?