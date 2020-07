Barbara D’Urso in costume rosso: “Ricordi”, fisico mozzafiato per la conduttrice

Pochissime ore fa, Barbara D’Urso ha condiviso una foto ricordo con un incantevole costume rosso: il fisico della conduttrice è mozzafiato.

Seppure non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo a causa della sua super meritata vacanza estiva, Barbara D’Urso continua ad essere molto attiva, invece, sul suo canale social ufficiale. Com’è suo solito fare, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi sostenitori. Non soltanto, quindi, con numerose e strepitose Instagram Stories, ma anche con dei veri e propri scatti fotografici più che mozzafiato. E lo fatto anche pochissime ore fa. Quando, nel rendere nota ai suoi sostenitori una fotografia del suo passato, la campana ha condiviso uno scatto con indosso un incantevole costume rosso. Eppure, ciò che cattura l’immediata attenzione è ben altro. Di che cosa parliamo? Beh, la risposta è molto semplice: il suo fisico. Ma bando alle ciance! Ecco di che cosa parliamo.

Barbara D’Urso col costume rosso: Instagram è in visibilio

È la vera e propria regina di Instagram, Barbara D’Urso. Spesso e volentieri protagonista di scatti fotografici davvero da urlo, la conduttrice campana non perde mai occasione di poter lasciare senza parole i suoi sostenitori con delle fotografie più che mozzafiato. E lo ha fatto anche pochissimo tempo fa, come dicevamo precedentemente. Quando, nel riproporre una sua foto del passato, la campana si è mostrata con indosso un costume rosso davvero favoloso. Come lo è altrettanto il suo fisico. Guardare per credere!

Certo, è uno scatto del passato, sia chiaro. Ed è la stessa diretta interessata a volerlo specificare. Tuttavia, un dettaglio non può assolutamente passare inosservato: la sua immensa bellezza e, soprattutto, il suo fisico più che mozzafiato. E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. In un batter baleno, infatti, sono davvero tantissime le persone che hanno voluto esprimere alla D’Urso tutti i loro complimenti per la sua smisurata bellezza.

E questi, badate bene, ne sono soltanto alcuni. Perché, lo ammettiamo, in realtà, ce ne sono davvero tantissimi altri che sottolineano la medesima cosa.