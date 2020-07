Belen Rodriguez, il completo bianco è incantevole: sapete quanto costa? Il prezzo è da capogiro.

Mai come in questo periodo, per Belen Rodriguez è davvero difficile passare inosservata. La meravigliosa showgirl argentina è, da sempre, una delle donne più amate e seguite dello spettacolo. E, dopo la nuova rottura con Stefano De Martino e la notizia del flirt con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, l’interesse per la Rodriguez è ulteriormente aumentato. Anche sui social, Belen è super seguita: una pioggia di likes e commenti invade ogni singola foto o post della showgirl, di cui spesso colpiscono i dettagli. È quello che è accaduto con uno degli scatti più recenti di Belen, pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Uno scatto in cui l’argentina indossa un completo bianco che non è passato inosservato. Sapete quanto costa? Ve lo sveliamo subito.

Belen Rodriguez, il completo bianco che indossa è incantevole: ecco quanto costa esattamente

Basta poco a Belen Rodriguez per catturare l’attenzione dei fan. Ma se pensate che la gente sia interessata solo alla sua vita privata, vi sbagliate di grosso! Belen è una vera e propria icona di bellezza e, soprattutto sui social, è molto seguita anche dalle donne, che prendono spunto per make up e outfits. E i look della Rodriguez, c’è da dirlo, non sono mai banali. L’ultimo, tipicamente estivo, è stato sfoggiato da Belen in una delle recenti foto pubblicate sul suo Instagram. Si tratta di un completo bianco, caratterizzato da top e gonna lunga larga, entrambi con ricami colorati, dal rosso all’azzurro. Date un’occhiata:

Eh si, il completo è davvero bellissimo e, indossato da Belen, non può che essere valorizzato. Ma quanto costa con precisione? Ebbene, si tratta di un modello “ispirato ai fazzoletti” firmato Tory Burch. Come si legge sul sito della Maison, i capi sono attualmente in saldo, ma il prezzo della canottiera è di 550 euro, mentre quello della gonna è di 1.495 euro. Insomma, un completo da più di 2 mila euro! E voi, cosa ne pensate del look proposto da Belen?