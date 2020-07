Belen Rodriguez fuori in barca, il suo amico le tocca la pancia: i fan notano un dettaglio e la bombardano di domande, la risposta della modella

Che il gossip ami particolarmente la figura di Belen Rodriguez ormai è risaputo e nell’ultimo periodo non sono stati certamente pochi i pettegolezzi che sono girati attorno alla sua figura. Dopo il ritorno di fiamma con suo marito Stefano De Martino si è parlato moltissimo dei passi avanti nel loro rapporto, del voler allargare ancora la famiglia e finalmente vivere serenamente tutti insieme. C’è da dire però che dopo l’idillio iniziale qualcosa non deve essere andato per il meglio e tra i due la relazione giunta nuovamente al capolinea. I motivi che li hanno portati a separarsi di nuovo non sono noti, come non furono noti la prima volta, ma sicuramente sembra che questa crisi li stia dividendo sempre più. Subito dopo la loro separazione dopo il lockdown hanno iniziato a circolare i pettegolezzi più disparati sulle frequentazioni dei due. Addirittura si era vociferato un ritorno di fiamma con Andrea Iannone, che poi si è saputo aver incontrato casualmente in un locale milanese insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias.

Belen Rodriguez, il suo amico le tocca la pancia: i fan notano un dettaglio

Dopo l’ennesima fake news su una possibile relazione extraconiugale di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, Belen ha deciso di trascorrere qualche giorno in barca insieme ad amici e familiari. La donna è stata avvistata nel meraviglioso golfo di Capri, dove anche il marito De Martino stava trascorrendo del tempo sulla sua imbarcazione insieme ai colleghi di Made In Sud. Ed è proprio qui che la donna viene fotografata in compagnia di Gianmaria Adinolfi, imprenditore della moda, mentre si scambiano un tenero bacio. Ma le giornate proseguono tra risate e giri in barca e ai fan non sfugge un dettaglio davvero particolare. La modella appare in uno scatto insieme all’amico di sempre Mattia Ferrati, mentre questo è intento a spulciarle l’ombelico.

Qualcuno ha prontamente riso su la cosa pensando ad un dolore, ma la donna spiega che in realtà è colpa di un piercing fatto molti anni prima. Insomma mistero svelato, ma quello dell’ombelico non è l’unico dettaglio scoperto dai fan della modella argentina. Restate aggiornati per scoprire tutte le news!