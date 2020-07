Belen Rodriguez e l’ex di Karina Cascella, “si sono ritrovati”: il commento

Karina Cascella, sul suo account Instagram, ha risposto alle curiosità dei seguaci, facendo una rivelazione a sorpresa sull’ex fidanzato e su Belen

Karina Cascella è divenuta famosa grazie al programma Uomini e Donne. La donna è stata una delle prime opinioniste del programma e la sua esperienza fu abbastanza discussa. Oltre ad avere opinioni sempre molto pungenti, la Cascella fu protagonista di un triangolo amoroso. Il tronista Salvatore Angelucci, dopo aver scelto la corteggiatrice Paola Frizziero, continuò a coltivare l’amicizia con l’opinionista di Uomini e Donne. Questo fece insospettire la Frizziero, la quale li accusò di avere una relazione segreta. Le voci non sono mai state confermate dalla coppia, che in seguito si sono fidanzati ed hanno avuto una figlia, Ginevra. La loro storia d’amore, però, è tramontata e oggi Karina e Salvatore sono ottimi amici, oltre che bravi genitori, e addirittura vanno in vacanza insieme ai rispettivi fidanzati.

Karina Cascella, rivelazione a sorpresa sull’ex fidanzato

La Cascella non è mai uscita dalla vita di Angelucci. La loro storia d’amore è terminata, ma per l’ex opinionista di Uomini e Donne resterà sempre un pilastro importante della sua vita. Karina, essendo stata fidanzata per molti anni con Angelucci, conosce tutti i suoi segreti. Di recente, rispondendo ad una domanda di un seguace su Instagram, ha fatto una rivelazione ‘a sorpresa’ sull’ex fidanzato. I fan infatti si chiedevano come fosse nata l’amicizia tra Salvatore e Belen Rodriguez. La Cascella allora ha spiegato: “Loro si conoscono da tanti anni e non da un mese, come spesso può capitare nella vita di tutti noi. A volte capita di frequentarsi un po’ e poi perdere di vista. “Si sono ritrovati, ma non sono una che va a chiedere come e perché”.

Secondo quanto raccontato dalla Cascella, dunque, il suo ex compagno e la showgirl argentina sono amici di lunga data, ma nell’ultimo periodo si erano persi di vista. Adesso, invece, stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme.