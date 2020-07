Belen Rodriguez, il commento sotto la sua ultima foto: “ormai l’hanno vista tutti”, così lascia di stucco i fan che continuano a farle domande

Sono sempre di più e sempre più forti i rumors intorno alla figura di Belen Rodriguez. Una delle donne più amate e apprezzate dagli italiani, nelle ultime settimane sta facendo parlare di se come non ci fosse un domani. La conduttrice e modella attualmente sta facendo chiacchierare i fan di tutta Italia per la nuova spaccatura che si è creata tra lei e il marito Stefano De Martino che ormai da settimane continua a tenere banco su tutti i principali giornali di gossip e siti internet. I due si erano riappacificati dopo molti anni di separazione, e le cose tra di loro sembravano andare davvero per il verso giusto stavolta. Inutile dirvi che la notizia della loro nuova separazione ha fatto davvero impazzire di tristezza i fan che sognavano già un altro bambino per la coppia.

Belen Rodriguez, “ormai l’hanno vista tutti”: così lascia di stucco i fan

Mentre su Stefano De Martino in questi giorni se ne sono dette di tutti i colori addirittura si era ipotizzata una relazione extraconiugale con l’amica e collega Alessia Marcuzzi, qualche giorno fa è scoppiato un vero e proprio putiferio sul web a causa di alcune fotografie pubblicate dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. L’amico di Casa Rodriguez, ha pubblicato una paparazzata proprio a Belen Rodriguez mentre era al largo di Capri a bordo della sua imbarcazione con parenti e amici. La donna è stata colta in flagrante mentre baciava un giovane rampollo partenopeo. Si tratta di Gianmaria Adinolfi, rampollo e imprenditore della moda caprese. I due sono stati paparazzati mentre erano intenti a scambiarsi un tenero bacio. Da allora il web è letteralmente impazzito e adesso che la donna ha pubblicato le foto dello scorso weekend in barca, i fan non hanno potuto fare altro che inabissarla di domande.

Alcuni le hanno infatti chiesto come mai nelle foto non apparisse anche Gianmaria e la risposta della showgirl ha spiazzato davvero tutti. La donna ha infatti asserito che ormai la foto è se tutti i siti di gossip, oltre che su uno dei giornali di gossip più importanti d’Italia, quindi ormai l’avranno già vista tutti, senza che lei l’abbia pubblicata.