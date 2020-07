Cristiano Malgioglio perde il costume al mare: l’incidente mentre fa il bagno fa il giro del web, pioggia di commenti divertenti per l’opinionista

Irrefrenabile, sena peli sulla lingua, schietto, simpaticissimo, è lui il re della televisione, Cristiano Malgioglio. L’uomo che nel corso degli anni è diventato tra gli opinionisti più ricercati e voluti della televisione. Il suo modo di fare schietto e a volte a tratti ingenuo lo rendono irresistibile. C’è da dire che la sua amicizia con Barbara D’Urso è tra le più apprezzate e chiacchierate della televisione. Cristiano continua attraverso il suo canale ufficiale Instagram a tenere banco anche tra i più giovani, facendoli incuriosire e divertire con i suoi commenti sempre molto sinceri.

Cristiano Malgioglio perde il costume al mare: l’incidente mentre fa il bagno

La fotografia di cui vi vogliamo parlare oggi è stata pubblicata sul settimanale di gossip ‘Diva e Donna’, l’uomo appare alle prese con un bel tuffo a mare… peccato che nel frattempo abbia perso però il costume! Sono tantissimi i commenti dei fan che ci scherzano su e lo idolatrano come un idolo indiscusso. Nel frattempo l’uomo da la colpa ad un’onda anomala che porta con se anche il costume! Sotto il post infatti l’opinionista di Barbara D’Urso commenta così: “Tutta colpa dell”onda maledetta. Gira e rigirano queste foto divertenti su internet. Fossero questi i problemi. No comment I Am very happy. Love”

Il piccolo incidente pare non averlo turbato più di tanto e sono moltissimi i colleghi che gli mandano like e commenti dolci sotto il post incriminato. Insomma, il cantante sa davvero come divertirsi e come far divertire l’orda si Followers che lo seguono sul suo account ufficiale Instagram. Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sulle news.