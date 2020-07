Federica Nargi ha aggiornato il suo profilo Instagram con un nuovo post: è spuntato il commento di un utente che l’ha sorpresa non poco. Date un’occhiata…

Bellezza davvero smisurata: Federica Nargi sin quando ha fatto il suo esordio a Striscia La Notizia è riuscita a conquistare il cuore degli italiani. La modella, showgirl e conduttrice televisiva è nata a Roma nel ’90 ed ha preso parte a tantissimi programmi televisivi famosi: nota è anche la sua vita privata. La romana dal 2009 è fidanzata con Alessandro Matri con il quale ha avuto due magnifiche bambine, Sofia nel 2016 e Beatrice nel 2019. La Nargi è amata non solo per il suo fascino ma anche per la sua eleganza: impossibile resisterle. Su Instagram è molto attiva e proprio poche ore fa ha deciso di incantare tutti con un post mentre è al mare: il commento di un utente l’ha sorpresa particolarmente. Date un’occhiata…

Federica Nargi incantevole in costume: spunta il commento che la lascia di stucco

Federica Nargi poche ore fa su Instagram ha incantato tutti con uno scatto di lei seduta su una spiaggia pugliese: la meravigliosa modella indossa un costume azzurro e degli occhiali. La fotografia ha lasciato davvero senza parole i suoi milioni di fan che la seguono costantemente.

Tra i migliaia di commenti ne è spuntato uno di una sua follower che l’ha stupita particolarmente. La fan della Nargi le ha fatto un complimento davvero magnifico: “Voglio raccontarti una cosa, quando facesti il primo provino per diventare velina appena ti vidi dissi a mio padre, questa ragazza oltre ad essere bellissima è anche molto brava e sicuramente ce la farà. Quando alla fine del programma ti proclamarono velina sembrava quasi avessi vinto io, ero felicissima per te e vedere che oggi, a distanza di anni, sei ancora quella ragazza bravissima e discreta e umile mi rende felice, perché il successo non ha cambiato il tuo essere e sono rare le persone come te, ti auguro ogni bene” sono le parole dell’utente Instagram. La modella non ha perso tempo ed ha ringraziato con tanto affetto. “Le tue parole mi rendono felice” ha scritto la Nargi.