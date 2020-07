Ignazio Moser nudo abbraccia Cecilia Rodriguez: lo scatto che scandalizza i fan è apparso poco fa su Instagram.

Si sono conosciuti per caso, durante l’edizione del Grande Fratello Vip del 2017. E, da allora, non si sono separati mai più. Parliamo di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, una delle coppie più amate degli ultimi anni. La loro storia non ha avuto un inizio semplice: quando si sono conosciuti, Cecilia era ancora legata a Francesco Monte. Ma quello per Ignazio è stato un vero e proprio colpo di fulmine, a tal punto che l’argentina decise di lasciare Monte proprio durante il suo percorso al GF Vip. Un colpo di fulmine che si è trasformato in una meravigliosa storia d’amore. Oggi Chechu e Ignazio sono più uniti che mai e si mostrano spesso insieme anche sui rispettivi profili social. Dove, poco fa, è apparso uno scatto che non poteva affatto passare inosservato. Uno scatto in cui il bel Moser è completamente nudo! Diamo un’occhiata.

Ignazio Moser nudo abbraccia Cecilia Rodriguez: lo scatto scatena Instagram

“Alle anime nude non importa dei vestiti”. È quello che ha scritto, in inglese, Ignazio Moser nella didascalia del suo ultimo post di Instagram. Uno scatto, in bianco e nero, in cui si trova con la sua splendida Cecilia Rodriguez. Ma se lei indossa uno smoking nero, con un effetto vedo non vedo nella parte superiore, non si può dire lo stesso di Moser…che è completamente senza vestiti! Proprio così, l’ex ciclista mostra il fianco ed è evidente che non indossa nulla. Lo scatto fa impazzire i fan di Instagram, che in pochissimo tempo si sono catapultati a commentare il post.

Anche Cecilia ha postato lo stesso scatto sul suo Instagram, scrivendo: “Il tuo nudo corpo dovrebbe appartenere solo a chi amerà la tua nuda anima”. Insomma, nudi e innamoratissimi, Ignazio e Cechu formano davvero una coppia meravigliosa! E voi, cosa aspettate a seguirli sui social?