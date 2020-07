Il personaggio della settimana, Ennio Morricone: ciao Maestro!

Il personaggio della settimana è Ennio Morricone: il personale saluto della redazione di Sologossip ad un Maestro senza tempo

Lo scorso 6 luglio si è spento all’età di 91 anni Ennio Morricone. Il musicista era ricoverato in una clinica romana in seguito ad una caduta che gli aveva causato la rottura del femore. L’aggravarsi del quadro clinico non ha lasciato speranze al Maestro. È stato uno dei più importanti musicisti e compositori in Italia e al mondo. Ha scritto le musiche per centinaia di film e alcune di queste sono state usate in più di 60 film vincitori di premi. Il musicista ha contribuito a formare il sound degli anni sessanta italiani, oltre che del genere western all’italiana, lavorando con registi del calibro di Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci. Nel 2007 ha ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera, mentre il 28 febbraio 2016 ha ottenuto il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, per la quale si è aggiudicato anche il Golden Globe. Morricone ha vinto tanti altri premi preziosissimi, tra i quali tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’argento, due European Film Awards e un Leone d’Oro alla carriera Nel corso della sua carriera ha venduto più di 70 milioni di dischi.

Il tributo al Maestro Ennio Morricone

Non è stato difficile innamorarmi di Morricone. Mio padre n’è un appassionato. A casa ha tutte le sue raccolte ed io per anni sono stato costretto ad ascoltarle. A dire il vero non ne ero dispiaciuto. È stata la prima volta che sono riuscito ad associare le note con le parole, le melodie con le immagini. Morricone ha contribuito a sviluppare la mia immaginazione, ha aperto la mia mente e l’ha fatto in una maniera così dolce.

Non è stato difficile innamorarmi di Morricone. Eppure sono nato negli anni Novanta e le colonne sonore in voga per la mia generazione erano quella di Guerre Stellari, Ritorno al Futuro o al massimo Vacanze di Natale.

Non è stato difficile innamorarmi di Morricone, perché del Paradiso ho sempre avuto un’idea – abbastanza vaga – leggendo la Bibbia, perché l’estasi mistica ho provato ad immaginarla, ma solo con “Deborah’s theme” mi sono sentito come sollevato dal suolo e trasportato sulle nuvole in un mondo celeste.

Non sarà facile dimenticarmi di Morricone, anzi, voglio che i miei figli ascoltino quelle stesse raccolte, che si innamorino anche loro di un Maestro senza tempo e che anche loro conoscano cos’è il Paradiso.

Il personaggio della settimana è Ennio Morricone. Abbiamo deciso di tributare così un Maestro senza tempo. Le sue musiche hanno accompagnato la nostra infanzia e l’infanzia dei nostri genitori. Il suo nome sarà sempre motivo d’onore per l’Italia e i suoi connazionali. Il suo ricordo resterà indelebile, perchè difficilmente si dimenticano personalità del suo calibro. Di Morricone ce n’è uno e difficilmente nascerà un altro Maestro della sua caratura. Ciao Maestro!