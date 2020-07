Io e te, l’amata attrice confessa il suo dolore: “Vivevamo in simbiosi”

Nel corso di una puntata di Io e te del 2019, l’amatissima ed apprezzatissima attrice ha confessato tutto il suo immenso dolore: cos’è successo.

Sin dalla sua prima edizione, il programma ‘Io e Te’ di Pierluigi Diaco ha riscosso un successo davvero incredibile. Proprio perché, nel salotto televisivo di Rai Uno, tantissimi personaggi televisivi hanno la possibilità di raccontarsi senza troppi peli sulla lingua. È accaduto, nelle scorse puntate dell’attuale edizione, a Claudio Lippi, che ha raccontato di un episodio davvero particolare e che ha profondamente cambiato la sua vita, e di Sabrina Salerno quando, come ricorderete, ha raccontato del dramma del padre. Ma non è affatto finita qui. Perché, nel corso della stagione scorsa e, quindi, quella andata in onda nell’estate del 2019, c’è stata anche un’altra amatissima attrice che non ha potuto fare a meno di raccontare dettagliatamente il suo immenso e profondo dolore. ‘Vivevamo in simbiosi’, ha detto in diretta televisiva ad un Pierluigi Diaco visibilmente emozionato e commosso. Ecco, ma cosa è successo esattamente? E, soprattutto, di chi parliamo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il profondo dolore dell’amatissima attrice a Io e Te: cos’è successo

Nel corso della puntata di ‘Io e Te’ del 13 Agosto del 2019 è stata ospite Barbara Bouchet. La famosissima ed amatissima attrice di origini cecoslovacche, così, ha avuto l’opportunità di raccontarsi e svelarsi a Pierluigi Diaco. Ha parlato davvero di tutto, c’è da ammetterlo. A partire, quindi, dalle sue origini e dalla sua famiglia. Fino alla sua immensa carriera da attrice. Ma non solo. Perché, nello spiegare dettagliatamente una emozionante e bellissima foto di famiglia, la simpaticissima Bouchet non ha potuto fare a meno di parlare di un profondo dolore che si portava dietro. In questo tenerissimo riquadro di famiglia c’erano davvero tutti: i suoi nonni, i suoi genitori, i suoi zii ed, ovviamente, sua sorella. Visibilmente molto più piccola di lei in questo scatto, Barbara, nel ricordarla, si è mostrata davvero malinconica. ‘E quella piccolina è la mia adorata sorellina Karina’, ha iniziato a dire la famosa attrice nel presentarla al pubblico italiano.

Dopo aver presentato tutte le persone presenti in questo bellissimo ritratto di famiglia, Barbara Bouchet non ha potuto fare a meno di fare un cenno anche a sua sorella Karina. Purtroppo, la donna è venuta a mancare nell’ottobre scorso. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata di ‘Io e Te’ di cui è stata ospite nell’estate scorsa, l’attrice non ha potuto fare a meno di esprimere il suo dolore per la morte della donna. ‘Vivevamo in simbiosi’, ha detto in diretta televisiva.