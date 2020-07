In quest’ultima foto su Instagram, Lorella Boccia si lascia immortalare mentre gioca col costume e con un fisico statuario ben visibile: pioggia di like.

Seppure l’avventura ad Amici sia terminata da un pezzo, Lorella Boccia continua ad essere la protagonista indiscussa di quest’estate. Spesso protagonista di scatti fotografici più che incantevoli, la ballerina professionista del talent di Maria De Filippi non perde mai occasione di poter sfoggiare dichiaratamente e pubblicamente la sua smisurata bellezza. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, a distanza di pochi giorni da una mozzafiato foto immersa nell’acqua della piscina, la moglie di Niccolò Presta ne ha condiviso un’altra davvero stratosferica. È sempre col pezzo di sotto del costume indosso, ovviamente. Eppure, questa volta, fa molto di più: ci gioca e, soprattutto, mostra ai suoi sostenitori un fisico più che statuario. Inevitabile, quindi, una vera e propria pioggia di likes da parte di tutti i suoi sostenitori. Ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Lorella Boccia gioca col costume e mostra un fisico da urlo: lo scatto conquista Instagram

Proprio pochissime ore fa, Lorella Boccia ha voluto condividere, sul suo canale social ufficiale, uno scatto fotografico davvero immenso. Siamo totalmente abituati ad ammirare la sua bellezza, è vero. Eppure, con quest’ultima foto, la ballerina professionista di Amici si è letteralmente superata. E, cosa da non sottovalutare affatto, ha mandato in visibilio Instagram. Sapete perché? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anzi, faremo molto di più: vi mostreremo direttamente la foto in questione. Tuttavia, prima di farlo, vi diamo qualche piccola anticipazione: la campana si mostra con indosso un costume a dir poco favoloso, sfoggiando, tra l’altro, un fisico mozzafiato.

Dite la verità: è o non è splendida? Per noi, decisamente lo è! Ma non solo. In un batter baleno, com’è giusto che sia, lo scatto ha ricevuto un clamorosa davvero pazzesco. Non soltanto, quindi, numerosi commenti di apprezzamento da parte di tutto il suo pubblico social, ma anche una vera e propria pioggia di likes. E, diciamoci la verità, è tutto super meritato, no?