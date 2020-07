Manifest 2, la serie tv torna su Canale 5: cast, episodi e trama

Manifest 2 tornerà in onda da venerdì 10 luglio su Canale 5: ecco il cast, gli episodi e la trama della seconda stagione della serie televisiva

Manifest è una serie televisiva statunitense ideata da Jeff Rake. La serie racconta di un misterioso volo – l’828 della Montego Air diretto dalla Giamaica a New York City – scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati. Una volta tornati, i passeggeri sono tormentati da delle cosiddette ‘chiamate’, le quali operano a fin di bene. Queste ‘chiamate’ si manifestano attraverso la voce di chi le subisce, come un pensiero, ma sottoforma di ordine. I passeggeri dunque obbediscono e spesso prendono anche decisioni drastiche, come ad esempio il suicidio. Ubbidendo alle chiamate, si scoprono sempre nuovi segreti, avvengono fatti inspiegabili e si salvano vite. La prima stagione della serie televisiva è stata trasmessa negli Stati Uniti dalla NBC il 24 settembre 2018, mentre in Italia è andato in onda con una settimana di differenza, dal 1º ottobre 2018. In chiaro su Canale 5, invece, va in onda dal 3 luglio 2019. Da venerdì 10 luglio 2020 andrà in onda anche la seconda stagione.

Manifest 2: cast, episodi e trama

Dal 10 luglio 2020 andrà in onda la seconda stagione di Manifest, serie televisiva statunitense che in Italia ha riscosso molto successo. La seconda stagione, ideata da Jeff Rake e prodotta da Robert Zemeckis, è composta da 13 episodi e nella prima puntata andranno in onda i primi tre. Il cast della serie televisiva è così formato: Athena Karkanis interpreta Grace Stone; J.R. Ramirez interpreta Jared Vasquez; Luna Blaise interpreta Olive Stone; Jack Messina interpreta Cal Stone; Parveen Kaur interpreta Saanvi Bahl; Matt Long interpreta Zeke Landon; Yasha Jackson interpreta Suzanne Martin; Garrett Wareing interpreta TJ Morrison; Leah Gibson interpreta Tamara; Carl Lundstedt interpreta Billy.

Nella prima puntata della serie tv, come già detto, andranno in onda tre episodi: “Allacciate le cinture”, “Il ritrovamento” e “Orizzonte artificiale”. Nel primo episodio, Michaela viene colpita dal colpo vagante sparato durante la colluttazione. La donna ha una chiamata che mostra se stessa e Cal in un aeroplano in picchiata. Kate Bowers diventa il nuovo capitano della polizia con il compito di investigare su alcuni aspetti non ancora chiari sulla corriera di Michaela. Quest’ultima, insieme a Ben, trova Anson e Trina vicino al George Washington Bridge e li aiuta a interpretare la loro chiamata, scoprendo che un’auto, che contiene una famiglia, è intrappolata sulla scogliera dopo che il padre si era addormentato. Nel secondo episodio, Grace e Ben vanno in ospedale per sapere di chi è il bambino che sta per nascere e la donna Grace riceve una chiamata che le dice di fermarsi. Si rendono conto che il bambino deve essere di Ben e le chiamate possono essere trasferite tramite il DNA. Ben incontra TJ, passeggero dell’828 e studente universitario, che aveva ricevuto una chiamata che gli chiedeva di dissotterrare il corpo di una sua compagna di classe. Vance e Ben scoprono che, grazie alle sedute, il Maggiore ha accesso alla ricerca sul DNA di Saanvi. Cal e Michaela hanno di nuovo la stessa chiamata, in cui vedono Zeke che viene tenuto sedato in una cella.