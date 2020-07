Netflix, The Crown: l’annuncio che tutti stavano aspettando: non solo è tutto pronto per la quinta stagione, ma ce ne sarà una sesta!

Bisogna essere onesti. Le avventure di Buckingham Palace ci hanno attirato morbosamente per anni. Dai tempi della meravigliosa Lady D. passando per i gossip su Camilla e arrivando fino al caso della “fuga” di Harry e Meghan.

In tutto questo, Queen Elizabeth è lì. Impassibile. Che assiste e manovra dai tempi di Winston Churchill. Una peripezia dopo l’altra, raccontata maestosamente dalla serie tv targata Netflix, The Crown, letteralmente, La Corona. Una serie che racconta proprio l’ascesa, la crescita e lo sviluppo del regno d’Inghilterra da quando a guidare il Paese c’è la Regina Elisabetta. E ora, finalmente, la bella notizia.

Il trailer di The Crown

Cosa sappiamo sulla sesta stagione?

Qualche ora fa, Netflix, ha infatti deciso di regalare una bella emozione ai fan di The Crown: una sesta stagione. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, ma di quelli belli! La serie doveva terminare infatti con gli episodi della quinta stagione che è in procinto di essere girata proprio in questi giorni.

Se quindi nel mondo iniziano a circolare le anticipazioni sulla quarta stagione e sul cast, ecco che sbuca una nuova serie di episodi sulla storia della Regina Elisabetta completamente inaspettati.

I motivi di questa nuova stagione, come ha spiegato lo sceneggiatore Peter Morgan, sono legati alla complessità della storia e alla volontà di non ridurre tutto a pochi cenni. Quindi abbiamo finito di vedere la terza serie e, come si legge sull’annuncio di Netflix UK & Ireland, siamo praticamente solo a metà strada perché le stagioni di The Crown saranno sei!

Le anticipazioni finiscono qui. Siamo ancora impegnati a capire come evolverà la quarta stagione e quando uscirà, figuriamoci capire come verrà strutturata la sesta. Una cosa è certa, possiamo nuovamente prepararci a lunghe sedute di binge watching alla ricerca di meravigliosi ed emozionanti intrighi nel castello più chiacchierato del mondo.