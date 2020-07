Paola Perego, rivelazione choc sul suo passato: “Sono andata dall’esorcista”, il racconto da brividi della conduttrice televisiva

Paola Perego è certamente una delle conduttrici più amate e apprezzate del panorama televisivo Italiano. E’ una conduttrice professionale e molto seguita, che nel corso degli anni è riuscita a raccogliere un seguito di tutto rispetto. Stimata e ben voluta anche dai colleghi, sono tantissimi i professionisti che nel corso della sua carriera hanno avuto l’onore e la fortuna di lavorare fianco a fianco con lei. Tra questi sicuramente Paolo Bonolis, con cui condivide una bellissima amicizia. La conduttrice è stata per moltissimi anni amica anche di ‘Zia’ Mara Venier, le due condividevano tutto insieme, ma poi qualcosa nel loro rapporto si è incrinato e hanno smesso di frequentarsi. Nel frattempo la Perego è andata avanti con la sua vita, conquistando un successo dietro l’altro e a chi pensasse che il successo non abbia controindicazioni la conduttrice dice di sbagliarsi di grosso!

La donna ha deciso di pubblicare il suo primo libro autobiografico ‘Dietro le quinte delle mie paure. Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita’, editato da Piemme. Il libro come stesso il titolo suggerisce, affronta in maniera viscerale il problema degli attacchi di panico. In un’intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva già anticipato di aver sofferto di attacchi di panico, ma nel libro la donna affronta un viaggio lungo e a tratti forse anche molto duro nella propria psiche. Gli attacchi di panico sono un vero e proprio disturbo della psiche, che come tutti i disturbi mentali non vanno sottovalutati e presi tutto gamba. Probabilmente, come molti fanno notare, i mali dell’anima sono spesso i meno considerati, in quanto invisibili, a differenza dei vari mali fisici. Nel caso della Perego lei ha voluto condividere con tutti l’excursus del proprio disturbo, raccontando in alcuni punti anche un’intimità della malattia particolarmente forte. In un preciso punto del libro la donna infatti racconta: “Sentivo che stavo morendo, sono andata dall’esorcista… All’improvviso senti che stai morendo e nessuno ti può salvare. Stai per essere aggredita da una belva feroce. Peccato che la belva feroce non esiste, sei tu“.

Un racconto davvero d brividi quello della conduttrice, che poi continua così: “Mi sento di dire solo un’ultima cosa, non sottovalutate mai i mali dell’anima, non vergognatevi di chiedere aiuto, ma parlatene, tirate fuori quello che avete dentro. Quando lo farete, scoprirete che lì, ad aspettarvi oltre la vostra corazza di paure, c’è un mondo che può capirvi e darvi una mano”. Chi non ha mai sofferto di questo tipo di disturbi probabilmente potrebbe non comprendere la grandezza del problema, ma chiunque abbia sofferto almeno una volta della stessa problematica, o simili, sa che i mali dell’anima non vanno sottovalutati, anzi. Il consiglio è proprio lo stesso dato dalla Perego, quello di parlarne e farsi aiutare da uno specialista. Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sulle news!