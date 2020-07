Come non farsi pungere dalle zanzare: rimedi naturali e trappole

I rimedi naturali per non farsi pungere dalle zanzare.

Durante l’estate ci sono molte cose bellissime da vivere. Il mare, il sole, le vacanze, la tintarella… ma anche loro: le zanzare. Le fastidiose punture, ma soprattutto l’incessante ronzio attorno alle nostre orecchie nel cuore della notte, rientrano a pieno titolo nella top ten delle situazioni e condizioni più odiose. Quali sono allora i rimedi naturali contro le zanzare sulla pelle? Come allontanarle dal corpo e realizzare magari una trappola per non farle entrare in casa?

Come evitare le punture delle zanzare

In questo periodo storico, oltre al non volersi far pungere dalle zanzare per via del fastidioso prurito, si è aggiunta l’ansia che questi insetti possano essere veicolo di Coronavirus. Una situazione che ha già agiato molti, ma per fortuna le fonti autorevoli hanno già escluso la possibilità che la trasmissione o il contagio possa avvenire in questo modo. In ogni caso, cercare di non farle entrare in casa e, soprattutto evitare la puntura, è sicuramente importante. Vediamo allora qualche rimedio naturale che funziona veramente.

I rimedi naturali contro le zanzare

Uno dei primi trucchi contro le odiate anofele è quello di bruciare del caffè o innestarlo nelle piante sul balcone. L’aroma dei chicchi bruciati è assolutamente repellente per questi animali che abbandoneranno il campo in men che non si dica. Se state cercando invece delle piante che allontanano le zanzare da piantare in giardino, via libera all’aglio e alla lavanda. Sono dei preziosissimi alleati per mandare via ogni ronzio in poco tempo. Altra idea per tenere lontani questi insetti è quello di utilizzare gli oli essenziali come il Tea Tree Oil. Se fate una piccola miscela da mettere in un vaso sul balcone della stanza, pare che l’odore scacci ogni insetto.

Anche sulla pelle, come una piccola crema, unire qualche goccia di olio essenziale con una crema o un olio di mandorle dolci, potrebbe diventare la soluzione giusta per fabbricare una crema anti-zanzare fai da te e molto naturale.