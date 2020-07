Salvatore Esposito si trova in ospedale con la gamba fasciata: il famoso attore sui social fa chiarezza. Ecco le sue parole.

Salvatore Esposito è il tanto amato attore che interpreta Gennaro Savastano nella famosissima serie televisiva Gomorra. L’attore napoletano ha raggiunto il successo proprio con il best seller di Roberto Saviano che racconta le malefatte di camorristi, spacciatori, che agiscono nella periferia di Napoli. Negli ultimi minuti sta facendo preoccupare non poco i suoi fan perchè si è mostrato sui social non in perfette condizioni. Si trova in ospedale ed ha postato una fotografia in compagnia di medici: si vede che ha la gamba interamente fasciata. Ecco cosa è successo.

Salvatore Esposito, lo scatto in ospedale: “Qualche giorno e tornerò più forte di prima”

Salvatore Esposito, il famoso ‘Genny Savastano’ della serie Gomorra, nelle ultime ore ha fatto preoccupare i suoi fa. Ha pubblicato uno scatto su Instagram mentre è sul letto di ospedale a fianco a dei medici: la sua gamba è interamente fasciata. Ha tranquillizzato i suoi fan con queste parole: “Never back down !!! State tranquilli non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco , la sua equipe , la direzione dell’ Ospedale Pineta Grande e tutti i dipendenti che mi hanno coccolato come un KING !!!”. Che avrà combinato? Forse è caduto e si è rimediato una frattura o delle ferite: la verità non la conosce nessuno perchè il diretto interessato non è entrato nei dettagli. Mara Venier, la famosa conduttrice anche lei vittima di un incidente ed ingessata, ha commentato il post: “tesoro un abbraccio….anche tu col gesso ???“. L’attore napoletano ha immediatamente replicato: “Ziaaaa tu sei una guerriera !!! No non è il gesso solo una fascia ma non è nulla di grave tranquilla“.