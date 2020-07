Temptation Island, i cinque momenti memorabili della seconda puntata del docu-reality di Canale 5 dedicato alle coppie.

Ci siamo! Come ogni venerdì, ci ritroviamo a commentare una nuova puntata di Temptation Island. E, se la prima ci aveva regalato emozioni e colpi di scena a non finire, la seconda non è stata affatto da meno! Il docu-reality di Canale 5 è ormai un appuntamento fisso per il pubblico, che non vede l’ora di scoprire gli sviluppi e le novità sulle vicende amorose dei protagonisti. Curiosi di scoprire cosa è accaduto nella puntata in onda ieri, 9 luglio 2020? Per voi, i cinque momenti più significativi del secondo appuntamento di Temptation Island Vip. Preparate i pop corn, ne vedrete ( e leggerete!) delle belle…

Temptation Island, i cinque momenti memorabili della seconda puntata: Alessandro e Valeria, nuovo amore in vista?

1- IL PRIMO FALO’ DI CONFRONTO

Oggi iniziamo dalla fine! Si, perché la seconda puntata di Temptation Island si è chiusa con il primo falò di confronto di questa edizione. A voler già rivedere la sua fidanzata è stato Alessandro, arrivato al limite della sopportazione dopo aver visto alcuni filmati della sua fidanzata Sofia. Cosa ha deciso di fare quest’ultima? Si è presentata al falò e, dopo una lunga discussione, con toni anche particolarmente accesi, i due hanno lasciato insieme il programma, sulle note della meravigliosa Ti Amo di Umberto Tozzi.

Che dire, buona la prima! Le altre coppie avranno lo stesso lieto fine?

2- ANTONELLA E LA SFILATA DEI TENTATORI

Come sempre, Antonella Elia è un generatore continuo di perle memorabili. La sua ironia e spontaneità sono ingredienti perfetti per questo programma. E, nella puntata di ieri, la Elia ha divertito il pubblico durante le votazioni della sfilata in intimo dei tentatori. Se le altre fidanzate si sono limitate a dare votazioni, anche piuttosto alte, Antonella ha deliziato il pubblico con le sue valutazioni mirate, pungenti, e mai banali: “Io non mi compro i voti per il dopo!”. Volano “4” e critiche per i tentatori, ma c’è anche chi si è meritato un bel 10! Date un’occhiata:

3- LA SORPRESA DI ALESSANDRO PER VALERIA

Anche se non formano una ‘coppia ufficiale’ nel programma, Valeria ed Alessandro stanno appassionando sempre più il pubblico di Temptation Island. Lei è fidanzata con Ciavy, ma le attenzioni del bel Basciano stanno mettendo in serissima difficoltà Valeria, che non è più così convinta dei suoi sentimenti. A ‘peggiorare’ la situazione, una meravigliosa sorpresa che il tentatore ha organizzato per lei: una cena sulla spiaggia, in riva al mare. I due sono sempre più vicini. Coccole, abbracci, carezze…e il bacio sembra essere davvero nell’aria:

Cosa accadrà nelle prossime puntate? Che Valeria decida di lasciare Ciavy e provare ad iniziare una nuova storia con Alessandro? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.

4- “MOLTO METAFORICAMENTE CUCCIOLA”

Ebbene si! Anche questa puntata di Temptation Island ha la sua frase cult, quella che ha spopolato maggiormente sui social, tra meme e post. Protagonista del momento memorabile è Antonio, fidanzato di Annamaria. Durante una chiacchierata con la tentatrice Ilaria, il napoletano si è lasciato andare ad alcuni complimenti per lei, utilizzando una frase che è già un tormentone: “Ti vedo molto, metaforicamente, cucciola”. Eh si, chi non lo direbbe per fare colpo al primo appuntamento?

5- LORENZO COME NON L’AVETE MAI VISTO

Lui è senza dubbio uno dei protagonisti preferiti di questa edizione. Parliamo di Lorenzo Amoruso, fidanzato dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Se nella prima puntata l’ex calciatore non ha avuto alcun video della sua ragazza, ieri è andata diversamente. Lorenzo ha visto alcuni filmati in cui la Nazzaro si lascia andare ad alcuni giochi ( con tanto di leccatina sulla guancia!) con i tentatori. Nulla di gravissimo, ma il fidanzato è apparso davvero furioso, a tal punto che ha incitato i suoi colleghi: “Questi giochi si fanno a vent’anni! Ragazzi, qui noi siamo dei signori, dobbiamo svegliarci: io non ho toccato mezza ragazza!”. E, una volta tornato al villaggio, in sottofondo è partito l’immancabile Tiziano Ferro. Il web è impazzito:

E voi cosa pensate della reazione di Lorenzo? Farà qualcosa per ‘vendicarsi’ di Manila? A noi, come alla maggior parte dei telespettatori, questa coppia piace proprio tanto e siamo certi che ci sarà lieto fine!

Insomma, anche la seconda puntata di Temptation Island è stata ricca di momenti che difficilmente dimenticheremo. E, a giudicare dalle anticipazioni della terza puntata che vedremo giovedì 16 luglio, nuove perle stanno per arrivare! Non ci ritroviamo sempre qui, venerdì prossimo, per commentare insieme le avventure dell’isola più amata della tv! Stay tuned!