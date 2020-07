Temptation Island, duro sfogo di Lorenzo: “Mi sono rotto le p***e”

Nella puntata di questa sera di Temptation Island, Lorenzo Amoruso si è lasciato andare con un duro sfogo: ecco cos’è successo

Questa sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Il reality show anche quest’anno sta ottenendo un ottimo successo. Nella scorsa puntata sono state presentate le sei coppie in gara, oltre ai dodici ragazzi single e alle dodici ragazze single. Quest’anno, oltre alle quattro coppie ‘non famose’, ci sono anche due coppie famose: si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Le due coppie, però, sembrano non destare ‘scalpore’, o almeno non quanto le coppie non famose.

Temptation Island, duro sfogo di Lorenzo

Nella seconda puntata del reality show di Canale 5, Lorenzo Amoruso si è lasciato andare con un duro sfogo dopo aver visto alcuni video della sua fidanzata Manila. L’ex Miss Italia, infatti, ha scherzato con alcuni tentatori, si è fatta spalmare la crema sulle spalle e addirittura ha leccato (ma per gioco) la faccia di un tentatore. Ciò che ha infastidito Lorenzo, però, più che i fatti sono state le parole. La Nazzaro, infatti, ha dichiarato di sentirsi ancora una ‘fidanzatina’. La coppia sembra non aver trovato ancora una stabilità. Amoruso, dal canto suo, ha dichiarato di non voler lasciare Firenze, sia per motivi personali che lavorativi.

Dopo il duro sfogo, Amoruso ha dichiarato: “Ragazzi ci dobbiamo svegliare“, rivolto agli altri concorrenti del gioco. Secondo lui, infatti, le fidanzate nel loro villaggio si stanno lasciando andare di più rispetto a loro. Vedremo nelle prossime puntate se i fidanzati accoglieranno il consiglio del loro compagno d’avventura. In questa edizione – a parte Antonio – gli uomini sembrano più ‘fedeli’ rispetto alle donne, anche se non è successo ancora nulla di eclatante.