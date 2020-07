Temptation Island, non tutti ci hanno fatto caso: il retroscena che confonde il pubblico è spuntato qualche ora fa.

Ieri, 9 luglio 2020, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Temptation Island. Il reality dedicato alle coppie sta entrando sempre di più nel vivo e i telespettatori sono sempre più coinvolti dalle vicende amorose dei nuovi protagonisti. In particolare, ieri abbiamo assistito anche al primo falò di confronto di questa edizione! Emozioni e colpi di scena a non finire e, come in ogni puntata, uno dei momenti più attesi è quello del falò con Filippo Bisciglia. È il momento in cui il conduttore incontra i vari protagonisti, per fare un resoconto sulla situazione e, soprattutto, per mostrare loro i video dei rispettivi partner. Ed è proprio dei video che vogliamo parlarvi. C’è un dettaglio che forse non tutti hanno notato, ma che non è sfuggito agli occhi attenti del web! Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Temptation Island, non tutti ci hanno fatto caso: voi avevate notato quel retroscena?

“Ho un video per te!”. Ammettiamolo, quanto ci era mancata la famosa frase di Filippo Bisciglia? Una frase che è diventata ormai iconica per i fan di Temptation Island, che non vedono l’ora di scoprire cosa hanno combinato fidanzati e fidanzate nei rispettivi villaggi. Il conduttore mostra ai concorrenti i filmati consegnando loro un tablet. Ma cosa vediamo noi telespettatori da casa? Ebbene, nelle schermo della nostra tv appare lo schermo del pc…ma c’è un retroscena che forse non tutti avevano notato. A ‘svelarlo’ ci ha pensato la famosa pagina social ‘Trash Italiano’. Siete pronti a restare sconvolti? Date un’occhiata:

Ebbene sì! A quanto pare, le scene che noi vediamo in tv sono riprodotte al computer e, quindi, quello non è il vero schermo del tablet con cui i protagonisti seguono i video. Un retroscena che qualcuno aveva già notato, ma non tutti. In tanti hanno commentato il post, dopo la clamorosa ‘scoperta’. Ecco alcuni tra i commenti più divertenti:

Eh si, i fan si sono davvero scatenati. Come sempre, del resto, quando si tratta di Temptation Island! E se la seconda puntata è appena terminata, c’è già chi non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nella terza, in onda giovedì 16 luglio. Le anticipazioni sono già più che succulente! Non ci resta che attendere una settimana per tutte le nuove avventure dell’isola delle tentazioni. Filippo ha tantissimi video ( fatti al computer!) per voi!