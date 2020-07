Uomini e Donne, l’amatissima ex tronista è diventata mamma: l’annuncio social emoziona i fan.

Una splendida notizia, quella che Giulia Montanarini ha comunicato ai suoi followers ieri. La piccola Alice è nata giovedì 9 luglio, alle ore 17 e 05. L’annuncio è arrivato sui social, con un dolcissimo post in cui l’ex tronista di Uomini e donne mostra la manina della neonata. La piccola è il frutto dell’amore tra la Montanarini e Gianmaria Papa. La bellissima Giulia, mamma a 44 anni, non nasconde la sua immensa gioia, che ha condiviso con i followers di Instagram. In seguito, le sue prime parole dopo la nascita della piccola Alice.

Uomini e Donne, l’amatissima ex tronista Giulia Montanarini è diventata mamma: è nata la piccola Alice

“Sei la gioia più grande della mia vita…Con te ho dato un senso a tutto…Benvenuta amore mio, benvenuta Alice! Siamo già tutti pazzi di te!”. Con queste parole, Giulia Monanarini annuncia la nascita della sua prima figlia. La piccola Alice è nata dalla relazione col compagno Gianmaria Papa, che prosegue da cinque anni. Una gioia immensa per l’ex protagonista di Uomini e Donne, che diventa mamma per la prima volta a 44 anni. La Montanarini ha voluto condividere la sua felicità sui social, dove ha postato prima il suo primo selfie da mamma, direttamente dall’ospedale con la sua dolce Alice in braccio, e poi uno zoom della manina. Nella didascalia, data e ora del lieto evento:

Una meravigliosa notizia per la bellissima Giulia, che, in passato, ha avuto una storia con Lorenzo Amoruso, attuale fidanzato di Manila Nazzaro e concorrente di Temptation Island. Non ci resta che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo genitori Giulia e Gianmaria! E benvenuta al mondo alla piccola Alice!