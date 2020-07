Gemma Galgani, colpo basso per la dama di Uomini e Donne: si sposa proprio lì; lo ha appena annunciato.

Lei è senza dubbio una delle protagoniste più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Gemma Galgani, la dama torinese che nella trasmissione di Maria De Filippi è in cerca del vero amore da un bel po’ di anni. Negli ultimi mesi, l’abbiamo vista coinvolta nella conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli, il Sirius conosciuto in chat, ma nello studio di Uomini e Donne Gemma ha avuto altre storie importanti. In primis, quella con Giorgio Manetti, ma anche quella con Rocco Fredella è rimasta impressa nei fan. Ed è proprio di quest’ultimo che vogliamo parlarvi, o meglio, dell’annuncio che poco fa ha comunicato. Rocco è prossimo alle nozze con la sua nuova compagna Doriana Bertola! Ma sapete dove hanno celebrato la loro promessa di matrimonio? In un luogo che Gemma conosce molto bene…

Gemma Galgani, colpo basso per la dama di Uomini e Donne: il suo ex Rocco Fredella torna nel castello della loro esterna

Rocco Fredella e Doriana Bertola stanno per convolare a nozze! L’annuncio è arrivato attraverso il magazine ufficiale di Uomini e Donne e sui social dell’ex cavaliere, che ha raccontato di aver organizzato una sorpresa speciale per la sua compagna: “Un viaggio in moto on the road durante il quale non solo le ho chiesto di sposarmi, ma, dopo il sì, abbiamo anche firmato le promesse di matrimonio”. Una notizia splendida per la coppia, che è pronta a sposarsi entro settembre, con una cerimonia semplice e pochi intimi. Ma c’è un particolare dettaglio che riguarda la promessa di matrimonio celebrata da Rocco e Doriana. Una festa organizzata in un castello ad Alviano, nel Lazio. Ma non un castello qualsiasi! Ricordate l’esterna tra Rocco e Gemma, che finì poi con una lite? Ebbene, Rocco ha portato Doriana proprio dove portò la dama di Uomini e Donne: “Sono andato proprio in quel castello dove ho beccato un due di picche perché secondo me una donna non può dire di no a un regalo così bello”. Una scelta mirata, insomma, quella di Rocco, che aggiunge: “La verità è che a Gemma volevo regalare una favola nel posto perfetto per lei, ma io ero la persona sbagliata per lei, mentre per Dory sono quella giusta. Come lo è lei per me”.

Insomma, finalmente Rocco ha avuto il suo lieto fine nel meraviglioso castello super romantico! Non ci resta che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri sposi!