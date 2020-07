Uomini e Donne, Ida Platano svela tutta la verità: cosa è successo con Riccardo e perché si sono allontanati di nuovo.

La notizia della loro rottura era stata già anticipata nello scorso numero di Uomini e Donne Magazine. Ma è nel numero in uscita oggi che Ida Platano ha deciso di raccontare tutta la verità sul suo rapporto con Riccardo Guarnieri. Un rapporto che ha sempre vissuto alti e bassi, sia in trasmissione che fuori. Ma che, adesso, sembra essere giunto davvero al capolinea. L’ultima volta che la coppia si è mostrata insieme è stata in un collegamento a Uomini e Donne, durante i mesi di lockdown. Ida e Riccardo, infatti, hanno trascorso la quarantena insieme a Brescia, dalla Platano. Ma è stata proprio la convivenza forzata a far nascere nuove incomprensioni tra i due protagonisti del Trono Over. Che, ora, si sono allontanati nuovamente: lei a Brescia e lui a Taranto. Ecco cosa ha raccontato la dama nel dettaglio.

Uomini e Donne, Ida Platano svela tutta la verità: i motivi della rottura con Riccardo

È di nuovo finita tra Ida e Riccardo. Il tira e molla più longevo di Uomini e Donne non sembra avere fine. Nonostante i passi avanti, con tanto di anello regalato dal bel pugliese alla dama, nuovi problemi sono sorti all’interno della coppia. Che ha condiviso la quarantena insieme da marzo a maggio. Una convivenza che, inizialmente, è andata anche bene: “I primi venti giorni di questa nostra convivenza sono andati bene, cucinavo, eravamo sereni, poi sono iniziati a tornare i problemi, le discussioni di un tempo, legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui ho bisogno.” Una cosa di cui Ida si è sempre lamentata, anche durante il percorso a Uomini e Donne. La dama continua spiegando che, vivendo 24 ore su 24 insieme, entrambi hanno scoperto cose dell’altra persona che non conoscevano, ma che molte sue aspettative sono state deluse: “Riccardo non ha neanche messo i suoi vestiti nell’armadio nonostante gli avessi fatto spazio”. Ida spiega che il cavaliere pugliese sembrava perennemente insoddisfatto e mai contento: “Io gli ho dato tutto e anche stavolta mi trovo a mani vuote. Non posso continuare così: ho bisogno e merito di essere felice”. La dama precisa di non ritenere Riccardo sbagliato, ma che forse, semplicemente, non è la persona che può darle quello che lei cerca. Al momento, Riccardo si trova a Taranto, dove è tornato al termine del lockdown. Ida racconta che si sono sentiti, ma in maniera sporadica e che lui non ha voluto che lei scendesse in Puglia per evitare ulteriori discussioni.

Niente più incontri, quindi e i due si sono allontanati sempre di più. Ma nonostante questo, Ida non può che ammettere che i suoi sentimenti per Riccardo non sono cambiati. In merito al fatto che ha tolto l’anello ha dichiarato di averlo fatto durante una discussione al telefono, aggiungendo però: “Guardandomi la mano, sento che manca qualcosa perché quando ho indossato quell’anello l’ho fatto consapevole dei miei sentimenti”. E voi, cosa pensate di queste parole di Ida? Credete che sia davvero finita con Riccardo o i due finiranno per tornare ancora insieme?