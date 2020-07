La conduttrice, ospite a La vita in diretta, si è lasciata andare con un racconto choc: “Mia madre ha provato ad affogarmi”

Lo scorso 29 giugno è iniziata la nuova stagione de La vita in diretta Estate, la versione estiva del celebre programma di Rai Uno. Quest’anno la conduzione è affidata a Marcello Masi, già giornalista e conduttore del TG2 e di Linea Verde, e ad Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che scrittrice. I due hanno preso l’eredità di Lisa Marzoli e Beppe Convertini, che lo scorso anno hanno ottenuto un buon successo. Marcello e Andrea riusciranno a bissare i numeri dei loro predecessori? Lo scopriremo solo al termine della stagione.

Vita in diretta, il racconto choc della conduttrice

In una delle ultime puntate del programma in onda su Rai Uno è stata ospite Ema Stokholma. La donna, all’anagrafe Morwenn Moguerou, è una disc jockey, conduttrice e modella di origini francesi. Ema, però, possiede anche la cittadinanza italiana ed è stata veramente adottata dal nostro paese. Oltre ad aver vinto il reality show Pechino Express nel 2017 in coppia con Valentina Pegorer, nel 2018 ha condotto in radio la diretta del Festival di Sanremo e a maggio l’Eurovision Song Contest. In radio, la Moguerou lavorava proprio insieme ad Andrea Delogu, che l’ha accolta nel suo nuovo studio. Nel corso de La vita in diretta, Ema ha parlato del suo nuovo libro e si è lasciata andare ad un racconto choc sulla madre: “Mi picchiava da quando ero molto piccola. A quattro anni mi ha dato il primo pugno in macchina. Era la prima volta che succedeva in auto e da quel momento ho iniziato a sentirmi in pericolo ovunque, anche a casa“. La Stokholma poi ha aggiunto: “Mia madre ha provato ad affogarmi e poi mi ha chiesto di gettarmi dal ponte“. Fortunatamente, però, è stata salvata da un passante, che ha chiesto cosa stesse succedendo. La conduttrice e disc jockey ha poi lanciato un appello: “Bisogna entrare di più nella vita dei vicini o dei conoscenti. Bisogna intervenire se si sentono delle urla”. Ema ha raccontato di aver avuto anche problemi a rapportarsi con le persone, ma dopo anni di analisi adesso sta imparando a lasciarsi andare ai sentimenti.

Il suo racconto ovviamente ha colpito i telespettatori del programma di Rai Uno e in modo particolare anche la conduttrice, che è apparsa visibilmente commossa. Dietro quella persona così energica si nascondeva in realtà un passato terribile, che adesso tutta l’Italia conosce.