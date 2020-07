Tramite un suo ultimo post su Instagram, Wanda Nara ha svelata una vera e propria stanza ‘segreta’ della sua casa a Milano: di che cosa si tratta.

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Wanda Nara non può affatto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita. Oltre a condividere delle vere e proprie fotografie più che mozzafiato, la bellissima argentina è solita rendere partecipi i suoi followers delle sue giornate e, soprattutto, della sua vita. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, con una deliziosa foto social, la moglie di Mauro Icardi ha voluto mostrare, probabilmente per la prima volta in assoluto, una stanza ‘segreta’ della sua nuova casa a Milano. Ebbene si. Dopo essersi ripresa in piscina, l’argentina si è immortalata proprio lì. Ma di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto una cosa: non ce lo saremmo mai immaginato!

Wanda Nara, la stanza ‘segreta’ della sua casa: di che cosa si tratta

Wanda Nara ci tiene particolarmente alla moda e ai trucchi, lo sappiamo. È stata lei stessa a rivelarcelo. Quando, in occasione della conferenza stampa del Grande Fratello Vip, l’argentina ha svelato alla nostra inviata Martina Petrillo di non sapere affatto quale vestito avrebbe indossato per la prima serata, ma che piuttosto ne aveva portati con sé diversi, in modo da scegliere in modo più che accurato e dettagliato. Eppure, con quest’ultima foto, ce ne ha dato completamente la conferma. Pochissime ore fa, la bellissima argentina ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, una fotografia davvero inedita. Che, come dicevamo precedentemente, svela una stanza ‘segreta’ della sua abitazione a Milano. Ecco di che cosa parliamo.

‘Nel mio camerino di Milano’, scrive Wanda Nara a corredo di questo scatto che la riprende in un’enorme stanza con tutte le scarpe, borse e tantissimi altri accessori in un mobile bianco. Una stanza davvero ‘segreta’, c’è da ammetterlo. E che, se l’argentina non ce l’avesse svelata, non l’avremmo mai immaginata.