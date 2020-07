Adriana Volpe seduce i follower in costume: fisico da capogiro e sorriso contagioso per l’ex concorrente del GF Vip.

Lei è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4 più amate in assoluto. Attualmente è al timone di Ogni Mattina, il nuovo programma di Tv 8, in onda tutti i giorni a partire dalle 10.00. Parliamo proprio di lei, Adriana Volpe, la splendida conduttrice che, dopo l’esperienza al GF Vip, è entrata ancora di più nei cuori dei telespettatori. Che la seguono anche sui social. Sul suo profilo di Instagram, la Volpe ha ben 421 mila followers, con i quali ama condividere foto e video delle sue giornate. Dagli scatti di vita lavorativa, agli attimi di quotidianità. E, proprio qualche ora fa, la presentatrice ha pubblicato un post che non è passato affatto inosservato. Un video in cui Adriana si mostra in costume, sfoggiando un fisico scultoreo e il suo solito sorriso contagioso. Diamo un’occhiata alle immagini.

Adriana Volpe in costume: fisico da capogiro e sorriso contagioso, pioggia di complimenti su Instagram

Adriana Volpe è stata una delle concorrenti più amate dal pubblico del GF Vip 4. Per molti, la conduttrice è stata la vincitrice morale dell’edizione. E i numerosi fan della conduttrice continuano a seguire le sue ‘avventure’ attraverso il suo profilo Instagram, dove Adriana è particolarmente attiva. Proprio qualche ora fa, la conduttrice ha condiviso un video in cui si mostra in piscina, sorridente come sempre. “Quando sei wild nell’anima”, scrive la Volpe nella didascalia al post:

Un post che, in pochissimo tempo, è stato letteralmente invaso dai like e commenti dei followers. Una pioggia di complimenti per Adriana, splendida nel suo costume intero color fucsia. Ecco alcuni commenti apparsi sotto il video:

Che dire, la bellezza e la solarità di Adriana Volpe conquistano davvero tutti. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!