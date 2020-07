Pochi giorni dopo la notizia del presunto tradimento con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi ha rotto praticamente il silenzio: il video su Instagram.

È trascorsa poco più di una settimana da quando Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba di gossip. Certo, la notizia è stata immediatamente smentita sia da Belen Rodriguez che da Stefano De Martino, eppure il presunto tradimento di Alessia Marcuzzi con il ballerino campano fa ancora tanto parlare di sé. Da quel momento, infatti, si è detto davvero di tutto. Si è parlato di ‘particolari’ messaggi che la showgirl argentina avrebbe scoperto e, addirittura, di una furiosa reazione di Paolo, il marito della conduttrice romana. Eppure, fino a questo momento, la stessa Marcuzzi non era mai intervenuta. Protagonista di incantevoli scatti e video social che la ritraggono in vacanza sulla costiera amalfitana in Campania, Alessia non aveva mai proferito parola. Fino a poco tempo fa, quando ha condiviso un video che, mettiamola così, mette a tacere un bel po’ di voci. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Alessia Marcuzzi dopo il presunto tradimento con Stefano: cosa ha fatto

Dopo la smentita di Belen Rodriguez, di Stefano De Martino sul presunto tradimento e la notizia di una crisi innegabile tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Marconi Calabresi, la conduttrice romana ha finalmente deciso di rompere il silenzio sul suo canale social ufficiale. Tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo profilo Instagram, l’ex colonna portante de L’Isola dei Famosi ha messo a tacere un bel po’ di voci. Ecco, ma cosa è realmente successo?

Ebbene si. Alessia Marcuzzi ha deciso di condividere sul suo canale Instagram un video mentre è in compagnia di suo marito Paolo. In tutti questi giorni, come dicevamo precedentemente, la conduttrice è stata ugualmente molto attiva sui social. Anche se, però, si è limitata a condividere foto e video della sua vacanza. Con queste immagini, adesso, la Marcuzzi sembrerebbe che abbia voluto far capire come stanno realmente le cose.