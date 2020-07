Chi è Eleonora Goldoni: età, carriera e retroscena sul fidanzato

Per chi non conoscesse Eleonora Goldoni, in questo articolo vi spieghiamo chi è, la sua età, la carriera e il retroscena sul fidanzato

Eleonora è nata il 16 febbraio del 1996 a Finale Emilia, comune in provincia di Modena, in Emilia Romagna. La ragazza ha ventiquattro anni ed è una calciatrice. Da piccola, però, si è interessata a vari sport, tra i quali anche la ginnastica e il nuoto. A cinque anni però, dopo aver assistito ad una partita allo stadio Meazza, capisce che la sua passione è il calcio. Ha frequentato, inoltre, l’Accademia d’arte di Progetto Amore, dove ha affinato le sue doti artistiche studiando canto, danza e recitazione. Nel 2013 si è trasferita in America, dove ha studiato alla East Tennessee State University di Johnson City, in Tennessee, ed è entrata fra le fila della squadra universitaria, le Lady Buccaneers.

Eleonora Goldoni: carriera e vita privata

La Goldoni inizia la carriera da calciatrice all’età di 7 anni, quando esordisce nel Finale, la squadra della sua città. Nel 2009, invece, si tessera in una squadra completamente femminile, Il New Team Ferrara, dove rimarrà fino al 2015. Dopo aver giocato la serie C, la serie B e aver anche vinto il titolo di capocannoniere nel 2013, si trasferisce in America dove entra fra le fila delle Lady Buccaneers, una squadra universitaria. Nel 2012, inoltre, è arrivata per la prima volta la chiamata in Nazionale, negli under-19, mentre nel 2018 viene convocata in prima squadra dalla ct Milena Bartolini. Il 29 luglio 2019 è entrata a far parte della squadra femminile dell’Inter, neopromossa in Serie A e squadra del suo cuore. Nella squadra nerazzurra è rimasta un solo anno, dato che nelle ultime ore ha formalizzato il trasferimento al Napoli calcio femminile, anch’esso appena neopromosso nella massima serie italiana. Dalla prossima stagione sarà al servizio di Geppino Marino, mister della squadra femminile partenopea. Eleonora, con la sua classe e soprattutto con la sua bellezza, ha già stregato i tifosi del Napoli. La giovane calciatrice è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta oltre duecentomila seguaci. Siamo sicuri che, se la carriera dovesse andare bene nella squadra partenopea, i tifosi non le faranno mancare il calore che solo una città come Napoli sa regalare.

Nel frattempo, però, molti si stanno chiedendo se la Goldoni è fidanzata. Riguardo alla sua vita privata conosciamo molto poco. Nel 2013 però, dopo la sua partenza per gli States, al sito di Gianluca Di Marzio aveva dichiarato di essere fidanzata. Attualmente però non risultano foto sul suo account Instagram e dunque è probabile che nel frattempo la relazione sia terminata.