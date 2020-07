Chiara Ferragni, “intimo o costume?”: il selfie che confonde i follower

Il selfie di Chiara Ferragni su Instagram lascia perplessi i fan: è in costume o in intimo?

Chiara Ferragni, moglie di Fedez e straordinaria imprenditrice digitale ha un look molto particolare. Difficilmente la vediamo in abiti dismessi, è sempre sulla cresta dell’onda e lancia mode nuove ogni volta che posta una foto sui social, Instagram in primis. Se generalmente però viene ricoperta di complimenti, questa volta i followers di Chiara Ferragni sono rimasti spiazzati davanti al suo ultimo scatto.

La foto della discordia di Chiara Ferragni

La Ferragni ha postato una foto su Instagram con la didascalia “Ready to Sea” ossia pronta per andare al mare. Ciò che indossa però lascia perplessi i fan che non capiscono se Chiara sia in intimo o in costume. L’influencer infatti indossa uno slip di pizzo e un reggiseno bianco molto semplice. Sembra, oggettivamente, un completino intimo normale non certo un costume. Così i fan, sotto alla sua foto, si sono dimostrati poco gentili. C’è chi sostiene che poteva direttamente farsi una foto nuda, chi invece le chiede delucidazioni in merito all’outfit… Insomma i fan di Chiara Ferragni questa volta sono rimasti in dubbio.

Il dettaglio non sfugge ai fan: il fisico della Ferragni è da urlo

Sicuramente, ora che Chiara ha anche fatto il suo debutto musicale con Baby K nel nuovo singolo della cantante, presto tormentone dell’estate, si è lasciata un po’ andare. L’abbiamo vista con degli abiti molto più sensuali del solito, ma questo bikini, se così si può chiamare non sembra essere stato apprezzato. C’è da dire però che dalla foto emerge un altro dettaglio che esula dal costume da bagno: il suo fisico. Chiara Ferragni ha un fisico perfetto. Moltissime donne le chiedono che dieta segua, che tipo di allenamenti faccia, ma sembra che l’influencer in realtà sia una di quelle donne fortunate che possono mangiare ciò che gli pare e rimangono sempre magre.

Una sorta di kimera irraggiungibile per la maggior parte della popolazione femminile. Quindi nonostante il dubbio “bikini-intimo” sulla sua ultima foto postata su Instagram, Chiara Ferragni resta di una bellezza disarmante e grazie alle storie postate con Fedez, ci sta ogni giorno più simpatica.