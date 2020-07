Clio Make Up, decisione ‘a sorpresa’ dopo dodici anni: cos’è successo

Clio Make Up, famosa brand vivente della cosmetica, ha preso una decisione a sorpresa dopo dodici anni: ecco cos’è successo

Clio Zamatteo, meglio conosciuta anche con il nome del programma televisivo in onda sul Real Time per due edizioni nel 2012, nonché nome del marchio, è una delle più famose truccatrici, youtuber ed influencer. La Zamatteo è nata a Belluno, ma è naturalizzata statunitense. Da dodici anni, infatti, la truccatrice vive a New York. Nella Grande Mela, la Zamatteo ha costruito gran parte della sua fortuna, ma le sue radici restano ben salde in Italia.

Clio Make Up, decisione ‘a sorpresa’ dopo dodici anni

A distanza di dodici anni, la famosa make up artist ha preso una decisione abbastanza a sorpresa. La Zamatteo infatti, dopo aver concluso gli studi, si è trasferito a New York, dove, dopo aver imparato la lingua inglese, ha frequentato la scuola professionale per truccatori Make Up Designory. La truccatrice ha costruito la sua fama negli States e sempre nella Grande Mela ha messo al mondo anche le due figlie, Grace Cloe Midolo, nata il 29 luglio 2017, e Joy Claire Midolo, nata il 22 aprile 2020. Dopo ben dodici anni, però, la Zamatteo ha deciso di tornare nel suo paese d’origine. La truccatrice è pronta per tornare in Veneto e da lì continuerà a coltivare la sua fama.

Al momento non sappiamo quali siano i motivi che abbiano spinto la famosa make up artist a tornare nel paese d’origini. È probabile che la Zamatteo voglia cambiare aria soprattutto perchè l’ondata di Covid negli Stati Uniti non accenna a decrescere. La donna, quando scoppiò l’epidemia, lasciò la Grande Mela rifugiandosi impaurita da alcuni amici – sempre negli Usa – per via della corsa alle armi che si scatenò in città.