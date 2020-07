Giulia De Lellis, com’era e com’è oggi: tutti i suoi look dagli esordi ad ora

Giulia De Lellis, com’era ai tempi di ‘Uomini e Donne’ e com’è oggi: la storia dei suoi look e del suo stile dagli esordi fino ad ora…

Giulia De Lellis nasce negli studi televisivi ‘Elios di Via Tiburtina’, scendendo le famose scale di Uomini e Donne per corteggiare il bel Dj Veronese Andrea Damante. Tra i due l’attrazione fu immediata e il loro percorso fu costellato di alti e bassi, ma anche di momenti molto emozionanti. E’ proprio negli studi di ‘Uomini e Donne’ che la ragazza inizia a mostrare tutto il proprio interesse nei confronti dei social e della moda. La ragazza, fresca diplomata, aveva infatti espresso il desiderio di iscriversi all’università di Moda e Design, proprio per rendere la propria passione un lavoro. Il giorno della scelta si presentò in studio con un magnifico abito nero in raso, interamente disegnato da lei. L’abito ebbe un enorme successo e allora anche Maria De Filippi le fece i complimenti. Da allora ne è passato di tempo e di strada ne ha fatta la dolce Giulia. Ma adesso andiamo a vedere insieme com’è cambiata negli anni la De Lellis e soprattutto com’è cambiato negli anni il suo modo di vestire e approcciarsi al makeup.

Giulia De Lellis, com’era e com’è oggi: i suoi look dagli esordi ad ora

Partiamo dal lontano luglio del 2016, qui la De Lellis era poco più che una ragazzina, 20 anni appena compiuti e tanta voglia di esplorare il mondo. Giulia aveva appena iniziato il suo percorso televisivo a ‘Uomini e Donne’ ed era appena uscita dal liceo di Moda e Design. Qui inizia a farsi notare non solo per il suo carattere forte e diretto, ma anche per il suo stile decisamente particolare e molto apprezzato. Molte furono le ragazzine che iniziarono a prenderla come modello a cui ispirarsi. Giulia vestiva spessissimo di nero e il trucco era sempre molto semplice e naturale. Come potete ben notare da questa foto ha uno stile sbarazzino ma ancora acerbo.

Dopo il suo percorso a ‘Uomini e Donne’ e il fidanzamento con Andrea Damante la ragazza inizia ad avvicinarsi ancor di più al mondo della moda e soprattutto inizia a studiare e ad ispirarsi ai grandi stilisti del settore. I suoi outfit iniziano ad essere più ricercati, ma manca il colore. La ragazza inizia a vestire quasi ed esclusivamente di nero. A fine 2016 Damante entra nel cast della prima edizione vip del Grande Fratello e qui avviene il cambiamento. La ragazza decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico per aumentare il seno e inizia a curare la forma fisica.

Giulia inizia ad allenarsi periodicamente e iniziano a vedersi i primi risultati, il fisico è più tonico e il viso più delineato. Man mano sboccia e con il suo aspetto fisico, matura anche il gusto nel campo della moda. Particolare attenzione è da apporre alla ricercatezza che utilizza nella scelta degli outfit che non sono più neri, ma si dipingono di tante sfumature di colore. Inizia a prediligere abiti che le fasciano la forma e che donano alle sue forme. Giulia non modifica solamente il suo modo di vestire, ma inizia a maturare anche la passione per il makeup. La ragazza infatti ha iniziato a prestare il volto anche ad alcune note case di cosmetici, oltre ad affinare la sua tecnica.