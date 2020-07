La Vita in Diretta, soltanto a distanza di poche settimane dall’inizio della sua messa in onda, è spuntato fuori un incredibile retroscena.

La messa in onda de La Vita in Diretta Estate è iniziata il 29 Giugno scorso. Quando, dopo un’imperdibile stagione della versione classica del medesimo programma, Andrea Delogu e Marcello Masi hanno preso le redini della versione ‘estiva’. E così ogni pomeriggio, dal Lunedì al Venerdì, i suoi due conduttori fanno compagnia il pubblico italiani con servizi di attualità, interviste incredibili e sorprendenti, intrattenimento e tantissimo divertimento. Eppure, in pochissimi sanno che, nelle prime puntate, è accaduto in diretta qualcosa di davvero impensabile. Nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, qualcosa che, diciamoci la verità, accadrebbe davvero a chiunque. Ecco. Ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, questo incredibile retroscena è spuntato fuori soltanto adesso. Ecco di che cosa parliamo.

La Vita in Diretta, solo adesso spunta fuori questo retroscena: è accaduto in diretta

Seppure siano passate diverse settimane dalla messa in onda della prima puntata de La Vita in Diretta, soltanto adesso è spuntato fuori un incredibile retroscena. Nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Piuttosto, in una sua recente intervista per Tele Più, Marcello Masi non ha potuto fare a meno di raccontarlo. Oltre a spendere delle ottime parole per la sua collega Andrea Delogu, il volto fisso dei nostri pomeriggi estivi non ha affatto nascosto di un ‘particolare’ episodio accadutogli proprio nella prima puntata del programma. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto raccontato del diretto interessato sul giornale, sembrerebbe che l’emozione per la prima puntata e per la prima puntata abbiano giocato al buon Masi un brutto scherzo. ‘Avevo la salivazione azzerata’, ha raccontato Marcello a Telepiù. Ma credere sia finita qui? Nient’affatto! Ecco cosa altro ha raccontato.

Prima di iniziare una diretta di un nuovo programma, si sa, l’adrenalina e l’ansia è davvero a mille. E lo sa bene Marcello Masi. Che, in una sua recentissima intervista per Tele Più, ha svelato, per la prima volta in assoluto, di un particolare retroscena accadutogli durante la prima puntata dello storico show di Rai Uno. Non soltanto salivazione azzerata, come dicevamo precedentemente, ma anche uno spietato desiderio di andare via dallo studio. ‘Ho pensato persino di andarmene perché non mi ritenevo capace’, ha confessato al giornale il conduttore de La Vita in Diretta Estate. Ovviamente, è stato soltanto quel momento. Perché, subito dopo, si è calmato ed è andato tutto alla grande.