Lino Banfi “scioccato” in diretta: scopriamo insieme cos’è successo proprio nel giorno del suo compleanno, l’altro ieri a la ‘Vita in diretta Estate’

Lino Banfi è certamente uno degli attori che ha fatto la storia della televisione Italiana e che nel corso degli anni è diventato un po’ l’idolo dei bambini. Per oltre un decennio ha interpretato Nonno Libero nella serie tv cult della Rai ‘Un Medico In Famiglia’ e da allora è divenuto un po’ il nonno di tutti, con il suo fare gentile e premuroso. Un uomo buono dai mille pregi che in televisione è in grado di trasmettere consigli e tantissime lezioni di vita. L’uomo è davvero come un nonno che prende tutti sotto la propria ala protettrice e cerca di insegnare attraverso il proprio vissuto, la propria storia, tutto ciò che nella vita davvero conta: l’amore, la famiglia e la salute. E’ spesso ospite dei programmi tv più vari e tra un racconto e l’altro non manca di far divertire tutti con la sua innata vena comica. Ed proprio grazie a questa simpatia che Banfi ha ricevuto una notizia davvero incredibile.

Lino Banfi “scioccato”: cos’è successo proprio nel giorno del suo compleanno

Nel giorno del suo compleanno Lino Banfi ha ricevuto una notizia davvero sensazionale. L’uomo nel corso della sua carriera è diventato famoso non solo per il suo ruolo di Nonno Libero in ‘Un Medico in Famiglia’, ma è stato anche protagonista di un gran numero di film comici. L’attore è infatti uno dei volti comici più amati e apprezzati del panorama cinematografico e televisivo italiano. Due giorni fa è stato ospite del programma Rai, ‘La Vita In Diretta Estate‘, in cui le sorprese non sono affatto mancate. Già, basti pensare che la puntata è stata aperta proprio con i festeggiamenti per il suo 84 esimo compleanno. Per omaggiarlo i conduttori e gli autori hanno voluto mandare in onda un lungo filmato che riassumeva e ripercorreva tutte le tappe salienti della carriera di Banfi. L’emozione è stata certamente tanta ed è stata impossibile nasconderla.

Ma non è tutto! Dopo gli auguri di compleanno cantati dall’amico di sempre Al Bano, l’uomo ha ricevuto una notizia che lo ha davvero scioccato. Il giornale britannico ‘The Guardian’ ha inserito il suo film comico ‘L’allenatore nel pallone’ tra i cento film comici assolutamente da vedere. L’attore ha poi commentato così, ancora in uno stato di incredulità: “Mi ha scioccato“! Continuate a seguirci per tutte le prossime news!