Luca Dotto è stato colpito da un gravissimo lutto: l’annuncio è stato dato dall’associazione Federnuoto, cos’è successo al campione.

Gravissimo lutto per il campione di nuoto, Luca Dotto. L’annuncio è stato pochissimo tempo fa dal sito ufficiale della Federnuoto. Stando a quanto si apprende, il campione, proprio questa mattina, ha subito la tragica perdita di sua madre Guglielmina. Ebbene si. Alla sola età di 55 anni, la donna ha lasciato i suoi cari un vuoto davvero incolmabile. Stando a quando si apprende, sembrerebbe che la donna fosse affetta da una malattia incurabile. E che per questo motivo, poco tempo fa, era stata operata. A nulla sono valsi i tentativi di curarla, perché, purtroppo, proprio questa mattina, Sabato 11 Luglio, la donna è venuta a mancare. Ma cerchiamo di capirne di più in ogni dettaglio.