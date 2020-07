Luciano Ligabue, grave lutto: l’annuncio appena arrivato

Il famosissimo cantante emiliano Luciano Ligabue è stato colpito da un grave lutto: l’annuncio è appena arrivato, ecco di chi si tratta.

È considerata la vera e propria stella della storia cantautorale italiano, Luciano Ligabue. Voce di numerosi singoli e dischi più di successo, il cantante emiliano è stato, spesso e volentieri, colonna sonora di milioni e milioni di italiani. Motivo per cui, la notizia di questo grave lutto rattrista non soltanto il diretto interessato, ma anche tutti i suoi fans. Stando a quanto si apprende da Il Resto del Carino, autorevole giornale quotidiano della regione Emilia Romagna, sembrerebbe che, nelle scorse ore, sia venuta a mancare una persona che, in diversi singoli, è stato ampiamente cantato e raccontato dal famoso cantautore. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Luciano Ligabue, grave lutto per il cantante: cos’è successo

Stando a quanto si apprende da Il Resto del Carlino, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che, nelle scorse ore, Luciano Ligabue sia stato colpito da un grave lutto. A venire a mancare, purtroppo, è stato l’ottantenne Mario Zanni. Vi risulta familiare questo nome? Ebbene si, avete proprio ragione! L’uomo, infatti, è stato cantato e preso in considerazione più volte all’interno delle canzoni del buon Liga. Impossibile, infatti, dimenticare la canzone ‘Bar Mario’, che prende proprio il nome non soltanto dal buon uomo, ma anche dal bar che lui stesso, per numerosi anni, ha gestito a San Martino in Rio, in Emilia Romagna. Ma non solo. Sono anche altre le canzoni in cui Ligabue fa riferimento al buon Zanni. A partire, quindi, Walter il mago, I duri hanno due cuori e Certe notti. ‘Ci vediamo da Mario prima o poi’, recita quest’ultima canzone.Quando Luciano Ligabue era a capo della band ‘Orazero’ e terminava le prove musicali presso un’ex stalla a Lemizzone, era solito recarsi, insieme ai proprio amici, proprio nel bar di Mario. Ed è proprio qui che trascorrevano tantissimo tempo per ispirarsi ai loro testi.

I funerali di Mario

A dare l’annuncio della morte del buon Mario Zanni è stato, come dicevamo precedentemente, il Resto del Carlino. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’uomo avesse ottanta anni. E che le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate in seguito a diversi acciacchi fisici. Sembrerebbe, infatti, che per camminare abbia utilizzato l’ausilio dapprima di un bastone ed, in seguito, di una carrozzina. I funerali verranno svolti quest’oggi, Sabato 11 Luglio, alle ore 15:00.