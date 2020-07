Chi è il figlio di Silvio Berlusconi, Luigi? Quanti anni ha, che lavoro fa e cosa sappiamo sulla su fidanzata e futura moglie?

Se leggiamo “figlio di Berlusconi” ci viene automaticamente in mente Piersilvio. Presidente di Mediaset nonché compagno storico della conduttrice Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo. Eppure non è l’unico figlio del famoso politico e fondatore di Forza Italia. Tra i figli di Berlusconi c’è anche Luigi, 30 anni e anche lui ha conquistato un pubblico di donne molto interessante con il suo fascino senza tempo

Chi è Luigi Berlusconi?

Luigi Berlusconi è il più piccolo della famiglia. La più grande è Marina, presidente della Mondadori. Poi c’è PierSilvio, vice-presidente di Mediaset e ultimo, ma solo a livello genealogico Luigi. Di lui però non sappiamo moltissimo, è sempre rimasto un po’ più nell’ombra, ma da quello che sappiamo è anche uno dei più impegnati nel sociale in assoluto.

Cosa fa oggi?

Oggi Luigi ha 30 anni e sappiamo che è sentimentalmente legato con Federica Fumagalli. Un amore che sembra far contenti tutti, Silvio Berlusconi compreso che si è sempre detto molto orgoglioso del figlio definendolo come umile,rispettoso e intelligente. Figlio anche lui di Veronica Lario, Luigi Berlusconi per un po’ ha seguito la scia da imprenditore della famiglia, ma si è rivolto essenzialmente al mondo del digitale, delle innovazioni e delle startup. Tutto questo chiaramente dopo una laurea alla Bocconi e un master alla Morgan di Londra. Sappiamo che è anche fondatore di una Onlus che si occupa di beneficienza.

Chi è Federica, la futura moglie di Luigi Berlusconi

Per quanto riguarda la sua fidanzata, Federica Fumagalli, sappiamo che sta con Luigi Berlusconi dal 2012 e hanno anche un figlio. Hanno anche annunciato le nozze, previste però per il 2021 e sicuramente si svolgeranno in gran segreto. Né lui né lei hanno profili social ufficiali, amano la loro privacy e la difendono con le unghie e con i denti. Difficile dargli torto visto che, essendo figli dell’ex premier Silvio Berlusconi, sarebbero sotto l’occhio dei giornalisti ogni secondo della loro vita. Meglio allora “rilassarsi” e vivere la propria esistenza nel mondo più tranquillo possibile.

Silvio Berlusconi torna in politica con Romano Prodi?

Intanto non fa certo vita ritirata il papà di Luigi, Silvio Berlusconi che è sempre sulla cresta dell’onda. Nelle ultime ore è infatti al centro di numerosi dibattiti. Uno scontro con Marco Travaglio e la possibilità di un’apertura e una collaborazione piuttosto politicamente particolare come quella con Romano Prodi. Come riporta Il Giornale, infatti, Prodi avrebbe dichiarato durante una kermesse a Bologna, che la vecchiaia porta saggezza e che l’eventuale ingresso di Silvio Berlusconi e Forza Italia in maggioranza non è un tabù. Un chiaro segno della volontà di tornare al Quirinale, ma una decisione che lascia spiazzati molti suoi adepti.