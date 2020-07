Ciao Darwin 11 Luglio, chi è Madre Natura: età, Instagram, fidanzato

Chi è la Madre Natura della puntata di Ciao Darwin dell’11 Luglio? Ecco cosa occorre sapere su questa giovanissima e bellissima modella.

Siete pronti ad un sabato sera di fuoco? Ebbene si. Anche questa sera, Sabato 11 Luglio, come da diverse settimane a questa parte, andrà in onda un nuovo appuntamento con Ciao Darwin 7. Certo, ci teniamo a specificare, non è una puntata che, fino a questo momento, non è mai andato in onda, piuttosto una replica dell’edizione risalente al 2016. Tuttavia, nonostante sia passato diverso tempo dalla sua messa in onda, le risate sono ugualmente assicurate. Anche perché, come al solito, si scontreranno due squadre realmente incredibili. Occhi puntati, come sempre, su di lei: Madre Natura. Anche per l’appuntamento di questa sera, infatti, la giovane donna scelta è davvero bellissima. E, senza alcun dubbio, lascerà senza parole tutto il pubblico a casa. Ecco, ma siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente.

Ciao Darwin 11 Luglio, chi è Madre Natura? Cosa occorre sapere su di lei

Diciamoci la verità, la discesa di Madre Natura dalle scale di Ciao Darwin è, senza alcun dubbio, uno dei momenti tanto attesi e desiderati da tutto il pubblico maschile. Perché sì, sono proprio loro che, in quest’occasione, non possono fare a meno di fare cadere l’occhio e, soprattutto, ammirare la bellezza di ‘colei che tutto muove’. Ecco, ma chi vestirà i suoi panni nell’appuntamento di questa sera? Se in uno degli scorsi appuntamenti, c’è stato un Padre Natura, chi vi sarà questa sera, Sabato 11 Luglio? Ebbene si. Ci teniamo a rassicurarvi: ci sarà una figura femminile e, come al solito, è davvero bellissima. Ecco, ma chi è? Come si chiama? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Lei si chiama Jenny Watwood ed è nata a Phoenix, in Arizona, nel 1990. Purtroppo, non siamo riusciti a carpire molte informazioni su di lei. Anche se, spulciando sul suo profilo social ufficiale, presupponiamo che di professione la giovane americana faccia la modella. Su Instagram, infatti, la bella Jenny è solita condividere foto che riguardano tutti i servizi fotografici a cui si è prestata. Ma non solo. Perché è proprio qui, inoltre, che non possiamo fare altro che ammirare la sua smisurata bellezza. Giovane sì, ma con un fascino davvero irresistibile, quindi. La domanda, però, adesso sorge spontanea: la bella Watwood è fidanzata? Beh, purtroppo, non abbiamo alcuna informazione al riguardo. Anche in questo caso, a quanto pare, la giovane sembrerebbe essere molto riservata.