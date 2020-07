Paola Di Benedetto terrorizzata: è accaduto mentre era in barca

Pochissime ore fa, Paola Di Benedetto si è mostrata visibilmente terrorizzata mentre era in barca con i suoi amici: cos’è successo.

È giunto finalmente il weekend e Paola Di Benedetto, dopo una settimana lavorativa più che impegnativa, ha deciso di dedicarsi del tempo a se stessa e, soprattutto, in totale relax. E così, appena terminato il suo impegno in radio, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha preso il treno, è giunta a Napoli e da lì, alle prime ore del mattino di questa mattina, è partita per un magnifico tour per la costiera amalfitana. Tutto sembrava procedere davvero alla grande sulla barca, c’è da ammetterlo. Fino a quando, la bellissima fidanzata di Federico Rossi non ha potuto fare a meno di mostrarsi ai suoi sostenitori realmente e visibilmente terrorizzata. Ovviamente, non le è successo nulla di grave, ci teniamo a sottolinearlo. Fatto sta che la bella Paola non ha potuto nascondere questa sua paura. Ecco cosa le è accaduto nel minimo dettaglio.

Paola Di Benedetto terrorizzata in barca: cos’è successo

Sempre più che attiva sul suo canale social ufficiale, Paola Di Benedetto non ha potuto non rendere partecipi i suoi sostenitori di questo bellissimo tour che, insieme ad alcuni amici, ha fatto questa mattina per la costiera amalfitana in Campania. E così, bella come il sole e con indosso un bikini di colore arancione molto chiaro, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha ampiamente documentato e raccontato ai suoi sostenitori questa giornata in barca. Ha mostrato tutto, sia chiaro. A partire, quindi, dall’isola di Capri e le sue bellezze, mentre si tuffava a bomba con un suo amico e mentre si cimentava in un Tik Tok sulle note di ‘Karaoke’ di Alessandra Amoroso. Ma non solo. Come un vero e proprio libro aperto, la fidanzata di Federico Rossi non ha potuto fare a meno di mostrarsi letteralmente terrorizzata ad un certo momento della sua gita in barca.

Stando a quanto si apprende dalla sua IG stories, sembrerebbe che Paola Di Benedetto abbia paura delle onde. È proprio per questo motivo che, a causa del mare leggermente agitato, l’ex Madre Natura non ha potuto nascondere il suo terrore.